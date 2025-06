Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo, ecco il trailer ufficiale originale

News Cinema

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano a scambiarsi corpi e ruoli (ma non tra loro) nell'atteso film che debutta nei cinema italiani il 6 agosto prossimo. Ecco il trailer ufficiale originale di Freakier Friday, ovvero Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo.

Già la questione dello scambio dei corpi tra due persone, che era il concetto alla base di Quel pazzo venerdì (già remake dei primi anni Duemila del Tutto accadde un venerdì del 1976), è piuttosto complicata. Figuriamoci poi se a scambiarsi corpi e relativi ruolo le persone diventano quattro.

È questo quello che accade in Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, attesissimo film Disney che debutterà nei nostri cinema il 6 agosto prossimo nel quale protagoniste di questo tumultuoso turbinio non sono più solo mamma e figlia, Tesse e Anna, ovvero Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, di nuovo nei loro ruoli a vent'anni di distanza dal primo film, ma anche le due figlie Harper e Lily - una biologica e l'altra no - del personaggio della Lohan, interpretate rispettivamente da Julia Butters e Sophia Hammons.

Se volete che lo schema sia chiarito: Anna finisce nel corpo di Harper e Lily in quello della nonna Tess.

Qui di seguito, il trailer ufficiale originale del film, che è diretto da Nisha Ganatra e che è stato scritto dal Jordan Weiss di Dollface.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: il trailer ufficiale