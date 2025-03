Queer: il trailer italiano ufficiale del film di Luca Guadagnino

News Cinema

Adattamento del romanzo omonimo di William S. Burroughs, con Daniel Craig nei panni del protagonista, il film debutta nei cinema del nostro paese il 17 aprile con Lucky Red. Ecco il trailer italiano di Queer di Luca Guadagnino.

Oramai stabilmente uno dei registi italiani più quotati a livello internazionale, uno dei pochissimi, Luca Guadagnino non si fa mancare gli impegni, tra l'adattamento di "Camere separate" di Tondelli, le voci che riguardano un nuovo American Psycho, un film di guerra con Colin Farrell e l'After the Hunt con Julia Roberts che sarà presentato, salvo clamorose sorprese, al Festival di Venezia 2025. Al Lido lo scorso anno Guadagnino si era presentato con Queer, il film tratto dall'omonimo romanzo - splendido - di William S. Burroughs (in Italia lo pubblica Adelphi) con Daniel Craig protagonista. Queer arriverà nelle sale il 17 aprile distribuito da Lucky Red, e qui sotto trovate il suo trailer italiano ufficiale.

È piuttosto sorprendente come Guadagnino sia riuscito a restituire nel suo film il cuore tematico caldo e pulsante del romanzo di Burroughs, un libro che in estrema sintesi parla di un disperato bisogno di amore e di contatto umano, ossessionante, esaltante e doloroso quanto una dipendenza da stupefacenti, ma anche lo stile visionario e radicale di uno scrittore anarchico e radicale e rivoluzionario come è stato l'americano, punta estrema dell'avanguardismo nato con la Beat Generation.

Bravissimo Daniel Craig nei panni del protagonisti, ma è tutto il cast che Guadagnino ha messo assieme a essere notevole: un cast composto da Drew Starkey, Lesley Manville, Jason Schwartzman, Henrique Zaga, Omar Apollo, Andra Ursuta, Andres Duprat, Ariel Shulman, Drew Droege, Michael Borremans, i registi David Lowery e Lisandro Alonso, e Colin Bates. Queer è senza dubbio uno dei film della stagione, un film da non perdere e da apprezzare su grande schermo per la ricercatezza delle immagini, dei suoni e delle scelte musicali del regista.

