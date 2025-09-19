TGCom24
Queens of the Dead: il trailer ufficiale del film di Tina Romero che verrà presentato alla Festa del Cinema

Federico Gironi

La figlia di George A. Romero debutta nella regia con una commedia horror che vede un gruppo di agguerrite drag queen cercare di contrastare un'apocalisse zombie. Ecco il trailer e la trama di Queens of the Dead.

Tina Romero è la figlia di George A. Romero.
George A. Romero è il padre degli zombie così come li conosciamo.
Ne deriva, con un facile sillogismo, che Tina è sorella degli zombie, con gli zombie ha diviso una vita intera; e non sorprende allora che questa 41enne americana, laurata in cinema alla prestigiosa NYU Tisch School of the Arts, con esperienze nell'insegnamento così come alla console di numerosi club di New York come Dj, dopo alcuni corti e la partecipazione a una web serie, abbia deciso di esordire nella regia di un lungo cinematografico con un film che mescola in maniera originale la tradizione di famiglia con le sue passioni culturali e musicali.
Il film si intitola infatti Queens of the Dead, ed è una commedia horror nella quale un gruppo di agguerrite drag queen e i frequentatori del club underground dove si stavano esibendo si trovano a dover contrastare la più classica delle apocalissi zombie.
Ecco cosa ha dichiarato di recente Tina Romero nel corso di un'intervista a Entertainment Weekly:

“L'apocalisse zombie è un campo di gioco molto ricco quando si tratta di commenti sociali. Non posso essere la figlia di mio padre senza provare a dire qualcosa con gli zombie. Volevo che questo fosse un film in cui rendessi omaggio al mondo e al mostro che ha creato, ma volevo anche introdurre la mia voce. Non è affatto un film che lui avrebbe realizzato, ma utilizza il suo vocabolario e segue le sue regole. Per quanto riguarda l'elemento queer, da un lato, penso semplicemente che i gay abbiano bisogno di un film sugli zombie. È ora che abbiamo un grande film gay sugli zombie”.

Queens of the Dead vede protagonisti Katy O’Brian, Margaret Cho, Brigette Lundy-Paine e Cheyenne Jackson con Nina West, Jaquel Spivey, Tomas Matos, Quincy Dunn-Baker, Becca Blackwell, Shaunette Renée Wilson, Dominique Jackson, Riki Lindhome e Eve Lindley. Debutterà nelle sale americane il 24 ottobre, dopo la presentazione a festival come il Beyond Fest, il Brooklyn Horror Film Fest, il Newfest e - attenzione - la Festa del Cinema di Roma. Qui di seguito trovare la trama/commento al film così come pubblicata nella cartella stampa della Festa appena diffusa, e ovviamente il primo trailer ufficiale di Queens of the Dead.

Hanno tacchi altissimi, abiti scollati, dorati o di raso bianco o coloratissimi, tanti lustrini, i capelli cotonati e arricciati e il volto perfettamente truccato: sono le drag queen che, scritturate da Dre, si esibiscono in un capannone di Brooklyn la notte in cui dilaga in città un’epidemia di zombie. E con loro lesbiche, gay, transgender, party girls e gruppi di ragazzi, bianchi, black, latini e orientali tutti uniti a contrastare i traballanti non morti. Che, a loro volta, non sono cattivi, ma solo affamati. Attrice e dj, Tina, la figlia di George Romero (inventore degli zombi moderni, con La notte dei morti viventi, 1969), esordisce nella regia cinematografica seguendo in parte le orme del padre con quella che definisce “una ZomComMusic Video RIDE” (una cavalcata), fedele all’eredità del babbo ma anche a se stessa. Con una scrittura precisa e veloce (coautrice: la scrittrice e comedian Erin Judge), molto humor e senso del ritmo, il film intreccia i vari protagonisti che, in luoghi diversi, cercano di sfuggire all’epidemia.


Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
