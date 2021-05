News Cinema

Quattro Strade: in esclusiva il trailer del corto di Alice Rohrwacher in arrivo su MUBI

La redazione di Comingsoon.it di 10 maggio 2021 5

La piattaforma di streaming MUBI dedicata al cinema d'autore presenta dal 14 maggio in esclusiva il cortometraggio Quattro Strade diretto da Alice Rohrwacher durante la pandemia in un paesino umbro. Vi presentiamo in esclusiva in trailer.