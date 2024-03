Quattro Matrimoni e un Funerale: Hugh Grant pensava che fosse 'il peggior film mai realizzato'

News Cinema

La commedia dei record diretta Mike Newell compie 30 anni. Per l'occasione, lo sceneggiatore Richard Curtis ha svelato qual è, secondo lui, il segreto del successo del film. Non è tutto: Quattro Matrimoni e un Funerale ha lanciato la carriera di Hugh Grant, eppure l'attore era il primo a non credere nel potenziale della storia.

Era l'11 marzo 1994 quando Quattro Matrimoni e un Funerale approdava nelle sale americane, riscuotendo un immediato successo di critica e pubblico. L'iconica commedia romantica diretta da Mike Newell e scritta da Richard Curtis fu il primo film britannico per incassi al box office nella storia del cinema e ottenne ben due nomination ai Premi Oscar, per miglior film e miglior sceneggiatura originale. Qual è il segreto della fortuna della pellicola, amatissima ancora oggi in tutto il mondo? Curtis non ha dubbi e lo ha svelato ai microfoni di People.

"Penso che, se [il successo, ndr] dura, è probabilmente per lo stesso motivo per cui è iniziato - ha dichiarato il 67enne - È una combinazione di amore, amicizia, matrimoni, funerali... cose alle quali quasi tutti hanno partecipato". Curtis ha firmato gli script di commedie di grandissimo successo, tra cui Notting Hill (1999) e Il Diario di Bridget Jones (2001) Ha ideato con Rowan Atkinson il personaggio di Mr. Bean e ha scritto e diretto gioiellini quali I Love Radio Rock (2009) e Love Actually (2003).

Anni fa, interrogato da La Repubblica sul perché scrivere film romantici gli riuscisse così bene, l'autore inglese ha dichiarato:

Sono arrivato alla conclusione che le storie d’amore sono quelle che hanno condizionato maggiormente la mia vita, nel bene e nel male. Negli anni, il mio atteggiamento di cineasta rispetto alle storie d’amore è cambiato, ma c’è un segreto che secondo me determina un buon film romantico: l’ironia. Perché innamorarsi, che si sia o meno corrisposti, è una delle cose più buffe che si possono raccontare.

Ancor più curioso è che Quattro Matrimoni e un funerale sia nato dall'esperienza diretta dello sceneggiatore. Richard Curtis ha cominciato a scrivere la storia a 34 anni, dopo aver partecipato a ben 65 matrimoni in 11 anni. La storia d'amore tra Charles e Carrie (Andie MacDowell), inoltre, si ispira ad un episodio realmente accaduto all'autore da giovane. "Ricordo che siamo rimasti davvero scioccati dal successo del film" ha confidato il 67enne a People.

La rom-com, com'è noto, ha lanciato la carriera di Hugh Grant, che per la sua interpretazione ha vinto un Golden Globe e un BAFTA. Prima di accettare il ruolo di Charles, l'attore era sul punto di abbandonare il mondo del cinema. Dapprima Curtis non era del tutto convinto che Grant fosse la persona giusta per dar vita a Charles, in quanto troppo attraente (e, come si accennava, l'autore aveva modellato il personaggio su di sé). Fu Mike Newell a persuaderlo, ed il resto è storia.

Eppure, il primo a nutrire perplessità sulla propria performance era proprio Hugh Grant! In una conversazione del 2016 con la Fondazione SAG-AFTRA, la star inglese ha raccontato che una delle prime proiezioni del film era stata accolta piuttosto freddamente. "Pensavo che avessimo rovinato tutto - ha ricordato - Pensavamo tutti che fosse il peggior film mai realizzato. Quando uscirà, scapperemo ed emigreremo in Perù, così nessuno potrà trovarci."

La musica è cambiata quando la versione definitiva del film è stata proiettata al Sundance Film Festival del 1994. "È vero, eravamo tutti convinti di aver realizzato un'enorme schifezza finché il film non ha avuto le sue anteprime - ha svelato Grant ai microfoni di IndieWire - Mi sbagliavo chiaramente e il film mi ha cambiato la vita".

Quattro Matrimoni e un Funerale: trama, cast e trailer della rom-com con Hugh Grant

Charles (Hugh Grant), dongiovanni incallito, incontra la bellissima Carrie (Andie MacDowell) al matrimonio degli amici Angus e Laura. Tra i due scatta il colpo di fulmine e decidono di passare la notte insieme. Il mattino seguente, Carrie se ne va. I due si rivedranno qualche mede dopo ad un altro matrimonio, ma stavolta la ragazza è il compagnia del nuovo fidanzato Hamish (Corin Redgrave). La passione tra Carrie e Charles si riaccende malgrado tutto, al punto da finire nuovamente a letto insieme. Stavolta, però, è lui a fuggire il giorno seguente.

Qualche mese dopo ecco il terzo matrimonio, quello di Carrie e Hamish, durante il quale l'anziano ed eccentrico Garreth (Simon Callow) muore. Dopo il funerale, tuttavia, manca ancora un quarto matrimonio. Potrebbe essere quello di Charles?

Nel cast del film, oltre ai già citati, ci sono James Fleet, Kristin Scott Thomas, Charlotte Coleman, John Hannah, Robin McCaffrey e Rowan Atkinson.

Gli echi del successo di Quattro Matrimoni e un Funerale hanno contagiato anche il mondo della letteratura e della musica. Le vendite delle opere del poeta W. H. Auden subirono un'impennata grazie alla poesia Funeral Blues, utilizzata nella sequenza del funerale. Inoltre la canzone dei titoli di coda, Love is All Around dei Wet Wet Wet, è rimasta per 15 settimane in cima alle classifiche del Regno Unito.