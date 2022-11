Quando Stallone e Schwarzenegger si odiavano davvero

News Cinema

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, come tutti sanno, oggi sono ottimi amici ma negli anni Ottanta erano rivali al box office e nella vita. Sly ricorda la loro inimicizia dell'epoca.

Chi, all'epoca, c'era ed è ancora abbastanza giovane da ricordarseli, sa che negli anni Ottanta Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, incalzati più alla distanza per un periodo da Jean-Claude Van Damme, erano rivali al box office. Erano loro gli eroi dell'action e, all'epoca, girava voce che i due non si sopportassero. Non si trattava di un'invenzione dei publicist, cosa certo non nuova, ma di verità. Oggi Sly e Schwarzy sono ottimi amici e non perdono l'occasione di sottolinearlo, ma Stallone è tornato a parlare dei loro rapporti in quel periodo giovanile della loro carriera in un'intervista rilasciata a Forbes durante la promozione della sua serie per Paramount + Tulsa King.

Stallone vs Schwarzenegger nei ruggenti anni Ottanta

Parlando dell'antica rivalità che lo separava dal collega con cui in seguito da recitato insieme, Sylvester Stallone ha detto: "Ci detestavamo davvero profondamente perché eravamo... può sembrare un po' presuntuoso dirlo, ma credo che all'epoca fossimo i pionieri di un genere, come non è più successo da allora. Perciò la competizione, dal momento che lui è molto competitivo e anche io lo sono, pensavo che servisse, ma lo eravamo anche fuori dallo schermo e questa non era davvero una cosa salutare. Però siamo diventati davvero ottimi amici". Adesso entrambi gli ex nemici sono alle prese con le serie tv: Sly con la nuova creazione di Taylor Sheridan e Terence Winter Tulsa King (di cui si dicono già meraviglie) e Arnold Schwarzenegger con Utap, per Netflix, ispirata al suo film True Lies. E sarà un piacere vederli entrambi sul piccolo schermo.

(foto di Gage Skidmore, Wikimedia Commons)