Quando il cinema va a canestro: i migliori film in streaming interpretati da stelle NBA

I playoff NBA sono iniziati e noi di Comingsoon vogliamo celebrare questo grande sport con i suoi campioni e i loro film in streaming.

Aprile diventa il nostro mese preferito dell’anno grazie all’inizio dei playoff NBA. E anche se quest’anno i nostri amati Los Angeles Lakers non si sono qualificati per la post-season (che disastro!), la possibilità di assistere ai vari turni a eliminazione diretta rimane un’attrazione emotiva e psicologica unica. Vogliamo dunque celebrare il mondo del basket americano consigliandomi cinque film in streaming che vedono protagonisti altrettanti grandi campioni di questo sport. Un piccolo gioco cinefilo che contiene al proprio interno lungometraggi di evasione ma anche opere di enorme fattura artistica. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da stelle del basket NBA

L’aereo più pazzo del mondo (1980) - Kareem Abdul-Jabbar

Space Jam (1996) - Michael Jordan

He Got Game (1998) - Ray Allen

Un disastro di ragazza (2015) - LeBron James

Diamanti grezzi (2019) - Kevin Garnett

L’aereo più pazzo del mondo (1980)

Il più grande marcatore della storia del gioco. All’apice della sua carriera - stava per iniziare il grande ciclo dei Lakers di Magic Johnson - Kareem Abdul-Jabbar sceglie di interpretare il copilota nella scatenata parodia dei disaster-movie degli anni ‘70. Pieno di gag, idee e comicità tanto surreale quanto scorretta, L’aereo più pazzo del mondo diventa subito un cult-movie insuperato, un’operazione tanto assurda quanto imprevedibile. Troppi i momenti di culto da ricordare: meglio se ve lo rivedete…Grande Kareem, ha tra l’altro appena compiuto 75 anni. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Space Jam (1996)

Space Jam: il trailer del film

Nell’anno e mezzo circa in cui si era ritirato - salvo poi tornare e vincere altri tre titoli NBA - Michael Jordan ha trovato il tempo di girare il film d’animazione che lo vede protagonista insieme ai Looney Tunes. Space Jam si trasforma in una commedia per famiglie spassosa e piena di ritmo. Jordan pare divertirsi un mondo, il prodotto funziona come pura evasione. A livello artistico onestamente niente di speciale, ma l’intrattenimento viene assicurato. Anche il sequel con LeBron James segue le stesse direttive e ottiene all’incirca gli stessi risultati. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.

He Got Game (1998)

Quando era già un grande tiratore ma prima di diventare un mago del three-pointer, Ray Allen accettò di interpretare il figlio di Denzel Washington nel melodramma familiare diretto da Spike Lee. He Got Game si trasforma immediatamente in un film sul basket accorato e doloroso, che si conclude con una partita a due in un playground che davvero rappresenta la vita in tutte le sue avversità. Nel cast anche una commovente Milla Jovovich e una Rosario Dawson alle prime apparizioni di rilievo. Forse il miglior film sul basket mai realizzato. Anzi, senza forse…Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Un disastro di ragazza (2015)

Un disastro di ragazza: Trailer italiano ufficiale - HD

Nella commedia romantica tutta contemporanea diretta da Judd Apatow LeBron James interpreta se stesso dimostrando di saper recitare eccome. Amy Schumer e Bill Hader sono ottimi protagonisti di Un disastro di ragazza, dissertazione tutta newyorkese su cosa vuol dire essere una donna in confusione nella Grande Mela, dove tutto va di corsa e non si trova mai tempo per tentare di capire veramente i propri sentimenti. Bel film, coerente nel tono e sincero nell’esposizione della perfettibilità dei personaggi. Grosso successo di pubblico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Diamanti grezzi (2019)

Diamanti grezzi: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chiudiamo col noir ancora una volta tutto newyorkese diretto dai fratelli Safdie e che vede protagonista un immenso Adam Sandler. Al suo fianco l’arcigno Kevin Garnett, stella dei Timberwolves e dei Boston Celtics campioni NBA 2008. Grande noir metropolitano, secco e allo stesso tempo impazzito. Messa in scena minimalista e progressione drammatica incalzante. Diamanti grezzi si sviluppa come cinema di genere per trasformarsi in opera d’autore. Da rivedere e rivivere ogni volta col cuore in gola. Disponibile su Netflix.