Pycnoleptic: Pivio presenta il nuovo album da solista in un evento multimediale di ascolto immersivo

Una sala cinematografica ha ospitato la presentazione di Pycnoleptic, il nuovo disco dell'autore di colonne sonore Pivio, che ha scelto di accompagnarlo con ipnotici visual.

Gli appassionati di cinema, e in particolare di colonne sonore, conoscono bene Pivio, il musicista e compositore che, in coppia con Aldo De Scalzi, ha firmato circa duecento colonne sonore. I due hanno vinto un doppio David di Donatello per Ammore e malavita dei Manetti Bros., con i quali collaborano da sempre, e hanno lavorato con i più grandi registi italiani.

Pivio, che si chiama in realtà Roberto Giacomo Pischiutta, lo abbiamo conosciuto meglio durante l'edizione 2021 di Creuza de Mà, il festival su Cinema e Musica diretto da Gianfranco Cabiddu. In quell'occasione, fra un bicchiere e l'altro di mirto, ci siamo fatti raccontare della colonna sonora dei film di Diabolik e di come un direttore tecnico di El Paìs sia passato al pentagramma.

Pivio ama il cinema, e lo ama fin da quando, da bambino, veniva portato da suo padre nel buio di una sala a vedere anche 2 film in un solo giorno. Ci piace pensare, allora, che questo suo amore per il grande schermo, e per la qualità ipnotica delle immagini, possano averlo spinto a presentare il suo nuovo album in uno dei cinema più belli di Roma, il Barberini. Nella sala 7, dove le poltrone sono verdi come la speranza e non mancano comodi divanetti, il musicista ha riunito gli amici più cari e li ha coinvolti in un evento multimediale di ascolto immersivo. Mentre i brani che compongono Pycnoleptic - e che sono a cavallo fra atmosfere psichedeliche e trame industrial che parlano di un'umanità sempre più narcotizzata - deliziavano le nostre orecchie, abbiamo sospeso la nostra incredulità grazie ai magnifici visual di Matteo Malatesta. E mentre spiagge vicinissime a fabbriche, disegni che evocano la migliore street art e spirali in colori fluo scorrevano dinanzi a noi, pensavamo felici ai Pink Floyd e alla mucca di Atom Heart Mother, ai Beatles e all'elettronica dei magnifici Kraftwerk.

Pycnoleptic esce a poco più di due anni dall'album Cryptomnesia. Anche questa volta Pivio si è lanciato in un progetto scritto, suonato e cantato in totale solitudine. Per le liriche, il compositore ha chiesto aiuto a Marco Odino, con cui alla fine degli anni ’70 aveva creato la band new wave Scortilla. I brani che compongono l’album, e che sono 7, raccontano le visioni, le ossessioni, le paure e i sogni e gli incubi dello stesso Pivio, che cita "La fattoria degli animali" di George Orwell, ci mostra una nave che sta affondando e che ovviamente siamo noi, che, come l’orchestrina del Titanic, continuiamo a far musica in barba alla fine che è nota. Pivio si mette anche in scena nei visual, mentre solleva il pugno chiuso in un guanto nero come fecero gli atleti afroamericani Tommie Smith e John Carlos alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968.

In Pycnoleptic c'è anche una cover di Mass Prodution, un brano dell'album The Idiot di Iggy Pop, nato dalla sua collaborazione con David Bowie.

Dal momento che Pycnoleptic è un concept album, era giusto accompagnarlo con immagini che, nella loro immediatezza, arrivassero al cuore e alla testa dello spettatore/ascoltatore, per aiutarlo a comprendere il senso di un progetto che è frutto di una riflessione profonda sull'oggi. Comodamente seduti, siamo entrati nel mondo di Pivio e abbiamo pensato che sarebbe bello se nelle sale, oltre ai film, venissero presentati interi album accompagnati da immagini e da una grafica suggestiva e di forte impatto. Perché diciamocelo: ormai quasi nessuno ascolta un disco per intero e senza fare altro. Ormai, nel nostro difficile tempo, si trangugiano in prevalenza canzonette o tormentoni e, senza la consapevolezza di avere terrore dell'horror vacui, si sperimentano continue interruzioni dello stato di coscienza, proprio come chi soffre della malattia (picnolessia) che dà il titolo all'album.

Il cinema è la forma artistica in cui si mescolano più linguaggi, e si può raccontare una storia sia con attori in carne ed ossa e dialoghi che con parole spezzate e immagini dal valore fortemente simbolico, che acquistano progressivamente un significato nella loro successione come accade in alcuni lavori di David Lynch. L'esperienza di ieri pomeriggio al Barberini, in cui la videoarte incontrava i pensieri di un compositore, ci ha trascinato in un universo musicale unico, che nella sua originalità e nelle sue suggestioni molteplici, a volte addirittura arabeggianti, raccontava il legame di un uomo con la sua città. Per Pivio si tratta di Genova, porto di mare in cui si mescolano da sempre odori, sapori, lingue e culture diverse.

Realizzato per l’etichetta I dischi dell’Espleta, Pycnoleptic è disponibile in vinile rosso trasparente, in digitale (formato WAV e mp3), e in forma nativa nei formati binaural e Atmos, il nuovo rivoluzionario formato di "audio totale" che consente di sentire il suono in una "bolla spaziale di 360 gradi. Ecco la tracklist dell’album: