Purple Rain: arriva la versione in 4K del film di Prince in occasione del suo 40° anniversario

Dal 25 giugno in home video e su diverse piattaforme digitali il film con il genio musicale di Minneapolis.

Il 27 luglio del 1984 debuttava nelle sale americane un film leggendario: Purple Rain, interpretato e musicato da un vero e proprio genio della musica moderna: Prince Rogers Nelson, in arte, semplicemente, Prince.

Diretto da Albert Magnoli, scritto dallo stesso Magnoli (in seguito manager di Prince) e William Blinn, il film era totalmente al servizio del musicista, costruito a tavolino per metterne sullo schermo il talento, la storia e le ossessioni. Il film - la cui colonna sonora, premiata con l'Oscar, è ovviamente il famoso album omonimo che ha venduto oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo - sarà disponibile dal 25 giugno in home video e su diverse piattaforme digitali nella sua versione restaurata in 4K, distribuita da Warner Home Video, per festeggiare il suo 40esimo anniversario.

Un trailer di questa versione restaurata in 4K di Purple Rain ancora non è disponibile, ma in questo caso l'audio è più importante delle immagini -pur da non sottovalutare - e un trailer vintage andrà bene lo stesso per celebrare il ritorno del film di Prince.