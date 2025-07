Pulp Fiction: Uma Thurman non immaginava che sarebbe diventato un fenomeno di culto: "Era un piccolo film"

News Cinema

In una lunga intervista sulla sua carriera, Uma Thurman ha parlato anche di Pulp Fiction, rivelando che non pensava, all'indomani della sua uscita, che sarebbe assurto a capolavoro assoluto della cinematografia contemporanea. E invece…

Quando ha indossato la parrucca nera e si è calata nei panni di Mia Wallace, Uma Thurman non poteva immaginare che Pulp Fiction sarebbe diventato una pietra miliare della cinematografia contemporanea e un film di culto, continuamente osannato e citato. Lei stessa lo ha rivelato durante un'intervista rilasciata al New York Times durante la promozione di The Old Guard 2, action targato Netflix in cui ha recitato al fianco di Charlize Therom, KiKi Layne e Matthias Schoenaerts, per citare solo una parte del numeroso cast. L'attrice, che troviamo anche in 5 episodi della prima stagione di Dexter: Resuttection, ha rinnovato il sodalizio artistico con Quentin Tarantino per i due Kill Bill, anch'essi considerati, a ragione, dei capolavori.

Uma Thurman aveva solo intuito la grandezza di Pulp Fiction

Cominciamo con il dire che Uma Thurman non era la prima scelta per il ruolo di Mia Wallace, moglie di quel Marsellus Wallace interpretato magnificamente da Ving Rhames. La Miramax, di cui erano a capo i potenti fratelli Harvey e Bob Weinstein, aveva pensato prima a Michelle Pfeiffer, poi a Meg Ryan, Holly Hunter e Rosanna Arquette. La stessa Thurman era indecisa se accettare la parte o meno, come ha spiegato tempo fa a Vanity Fair dicendo che Quentin Tarantino non era il semiDio che è diventato e che a renderla perplessa era la volgarità del film, o meglio la presenza di parolacce e di scene non esattamente da educande.

L'attrice comunque si sbagliava, e infatti Pulp Fiction vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes e fu candidato a 7 Oscar, aggiudicandosi solo quello per la migliore sceneggiatura originale. Questa però è storia, perché ci interessa ciò che Uma ha detto al New York Times:

Sapevo che era speciale, si capiva dalla sceneggiatura, che era unica, ma si trattava di un film relativamente piccolo.

Poi Uma Thurman ha parlato di sua figlia Maya Hawke, che dalla terza stagione fa parte del cast di Stranger Things. L'attrice evita di darle consigli di natura professionale:

Sa quello che fa. Grazie a Dio ha frequentato la Juillard (famosa scuola di recitazione, canto, ballo etc. ndr). Ha finito il liceo, e la cosa che ho imparato come mamma è che nessun figlio ti ascolta. Quindi per me è importante esserci, piuttosto che dire cosa bisogna fare.