Pulp Fiction: Tarantino metterà all'asta sette NFT con scene inedite dal film

Quentin Tarantino, grande amante della pellicola, si rivolge alla nuova forma di compravendita digitale per vendere una serie di contenuti di Pulp Fiction, tra cui delle scene inedite.

In Italia non sappiamo quanto sia diffuso, ma in America l'abitudine di comprare NFT, ovvero non fungible tokens o gettoni non fungibili, si sta diffondendo rapidamente. Perfino un regista legato da sempre al "caro vecchio modo di fare le cose" come Quentin Tarantino vi sta facendo ricorso per mettere in vendita contenuti esclusivi dei suoi film, e lo fa proprio a partire da quello che molti suoi film considerano il suo capolavoro, Pulp Fiction.

I contenuti esclusivi degli NFT di Pulp Fiction

Non sappiamo ancora quanto costerà possedere uno di questi preziosi oggetti (sono sette in tutto gli NFT messi all'asta), ma sappiamo che ci saranno scene inedite non montate nella versione finale, estratti manoscritti del copione originale e un commento esclusivo di Tarantino stesso che rivelerà "dei segreti sul film e sul suo creatore". Ovviamente si tratta di pezzi unici e originali (questo in pratica certifica l'NFT) e solo l'acquirente potrà vederli.

"Sono felicissimo di presentare queste scene esclusive di Pulp Fiction ai fan " - ha detto Tarantino - "Secret Network e Secret NFTs forniscono un nuovo e mondo che mette in connessione fan e artisti e sono elettrizzato del farne parte".

L'asta sarà ospitata sulla piattaforma di blockchain Secret Network, non sappiamo ancora quando.