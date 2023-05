Priyanka Chopra Jonas ricorda la prima volta che suo marito l'ha vista in TV

News Cinema

Nick Jonas ha avuto il piacere di conoscere per la prima volta Priyanka Chopra, sua attuale moglie, da giovanissimo e grazie a... Miss Mondo!

La prima volta che Nick Jonas ha visto la donna poi diventata sua moglie era soltanto un bambino. Come se fosse destino, ha intravisto per la prima volta Priyanka Chopra in TV. È accaduto più di vent’anni fa e a ricordarlo è stata proprio l’attrice, di ritorno al cinema con Love Again, un film sentimentale al fianco di Sam Heughan. Priyanka Chopra è felicemente sposata con Nick Jonas, a sua volta un nome ben noto al mondo dello spettacolo soprattutto come musicista (fa parte dei Jonas Brothers) e che ha avuto il piacere di conoscere la sua attuale moglie attraverso un programma televisivo.



Nick Jonas ha seguito la vittoria di Priyanka Chopra a Miss Mondo: aveva soltanto 7 anni

Sapevate che Priyanka Chopra Jonas ha partecipato e vinto a Miss Mondo? L’attrice di Citadel ha preso parte all’edizione 2000 del concorso di bellezza dove ha trionfato. All’epoca aveva appena 18 anni, mentre Nick Jonas era un bambino di 7 anni (marito e moglie hanno dieci anni di differenza circa). A ricordare l’episodio è stata proprio l’attrice di Love Again. Intervistata al The Jennifer Hudson Show, ha svelato che quell’aneddoto è arrivato alle sue orecchie grazie alla suocera. Nel 2000, Priyanka Chopra ha ottenuto la sua corona di Miss Mondo: “Non avevo idea di cosa stessi facendo o cosa volessi dal mondo”, ha raccontato l’attrice. Poi ha aggiunto:

Mia suocera mi ha raccontato: ‘Ricordo di averti seguita in TV quando hai vinto’. Io mi trovavo a Londra, nel 2000, mentre credo che loro fossero in Texas. Non lo credevo possibile e invece mi ha detto: ‘Lo ricordo perfettamente perché era novembre. Nick era impegnato con uno spettacolo a Broadway e aveva 7 anni. E anche i suoi fratelli recitavano a Broadway. E lo ricordo bene perché Kevin Sr. ama guardare i concorsi di bellezza. Mi ricordo che stava guardando proprio quello, Nick ci ha raggiunti, si è seduto con noi e ti ha visto vincere’. Questo è stato 22 anni fa o giù di lì. Aveva 7 anni, io 17. Era seduto davanti alla TV e mi stava guardando. È stato così strano saperlo.

Che si tratti di destino? “Forse”, ha ammesso vaga Priyanka Chopra durante l’intervista. “Credo che le persone siano fatte per stare l’una con l’altra per qualunque sia la durata della vita. E penso che le persone si ritrovino perché dovresti creare in questa piccola, breve vita che hai ricordi che porterai con te per sempre, una famiglia. Credo che Nick e io abbiamo avuto nell’arco della nostra vita questi piccoli strani momenti incantati ed è bello aver trovato la tua persona”. Oggi entrambi fanno parte del cast di Love Again, anche se la loro relazione sul grande schermo di romantico ha ben poco.