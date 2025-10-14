TGCom24
Primavera
Anno: 2025
Primavera
News Cinema

Primavera: il teaser trailer del film con Tecla Insolia e Michele Riondino

Damiano Michieletto, uno dei più importanti registi della lirica italiana e mondiale, debutta nel cinema con questo che è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival. Ecco il teaser trailer e la trama di Primavera.

Dopo il notevole Gloria!, che ha segnato l'esordio alla regia di Margherita Vicario, è in arrivo nelle nostre sale un'altra opera prima che racconta il mondo della musica classica, e in particolare la storia di una giovane musicista cresciuta in un orfanotrofio vicino a Venezia dove è stata avviata allo studio della musica. Solo che in questo caso i toni sono forse meno postmoderni, e al posto del bieco prete-compositore interpretato in quel film da Paolo Rossi, qui abbiamo a che fare con Antonio Vivaldi in persona.
Il film di cui parliamo è Primavera, film liberamente tratto dal romanzo "Stabat Mater" di Tiziano Scarpa (Premio Strega 2009, edito da Einaudi) che è stato diretto da Damiano Michieletto, uno dei maggiori registi di opera lirica al mondo, Damiano Michieletto, noto per il suo stile visionario e rivoluzionario.
Presentato in prima mondiale al Toronto International Film Festival a settembre, Primavera sarà nelle sale italiane il 25 dicembre prossimo distribuito da Warner Bros Pictures., con protagonisti Tecla Insolia e Michele Riondino, affiancati da Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, con la partecipazione di Valentina Bellé e con la partecipazione di Stefano Accorsi. A adattare il romanzo di Scarpa è stato lo stesso Michieletto assieme a Ludovica Rampoldi, che sta esordendo anche lei alla regia col suo Breve storia d'amore.
Qui di seguito trovare la trama del film, il suo primo teaser trailer e il poster.

Primi del Settecento. L'Ospedale della Pietà è il più grande orfanotrofio di Venezia, ma è anche un'istituzione che avvia le orfane più brillanti allo studio della musica. La sua orchestra è una delle più apprezzate al mondo. Cecilia ha vent'anni, vive da sempre alla Pietà ed è una straordinaria violinista. L'arte ha dischiuso la sua mente ma non le porte dell'orfanotrofio; può esibirsi solo lì dentro, dietro una grata, per ricchi mecenati. Questo fino a che un vento di primavera scuote improvvisamente la sua vita. Tutto cambia con l'arrivo del nuovo insegnante di violino. Il suo nome è Antonio Vivaldi.


