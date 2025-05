Prima di Hugh Jackman, una star di Mission: Impossible aveva ottenuto il ruolo di Wolverine

News Cinema

Hugh Jackman non è stata la primissima scelta per Wolverine: in principio, il ruolo era stato offerto ad un attore di Mission: Impossible.

Oggi è impossibile immaginare un altro attore nel ruolo di Wolverine, andato a Hugh Jackman nella saga degli X-Men e ripreso anche nel MCU con il debutto in Deadpool & Wolverine. Eppure c’è stato un tempo in cui Hugh Jackman non ha rappresentato la prima scelta: un altro attore, infatti, era stato scelto per il ruolo, ma ha dovuto rinunciare a causa di un altro franchise di successo.

La storia di Wolverine negli X-Men: prima di Hugh Jackman, il ruolo era andato a Dougray Scott

Non tutti sanno che, prima di Hugh Jackman, è stato Dougray Scott ad accaparrarsi il ruolo del più famoso degli X-Men. Wolverine avrebbe avuto fattezze molto diverse se non fosse stato per Mission: Impossible. Gli Anni 2000 sono stati segnati da nomi di spicco sul grande schermo da Tom Cruise in Mission: Impossible II a Russell Crowe con Il Gladiatore, ma di lì a poco il pubblico avrebbe scoperto anche Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine negli X-Men. Diretto da Bryan Singer, il film debuttò nel 2000 ed incassò 57,5 milioni di dollari soltanto nel weekend d’apertura segnando la storia. In totale ha incassato quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo, realizzato con un budget di 75 milioni di dollari.

Quell’anno, però, al cinema è arrivato anche Mission: Impossible II riportando Ethan Hunt ancora una volta in azione per vedersela con un agente ribelle interpretato da Dougray Scott. Quest’ultimo era stato scelto tempo addietro per il ruolo di Wolverine negli X-Men, ma ha dovuto fare una scelta. L’attore scozzese si è ritrovato a gestire (letteralmente) una missione impossibile. Come riporta Variety, nel 1999 ha dovuto prendere una decisione che l’ha poi spinto a rifiutare il ruolo di Wolverine. In un primo momento pensava di poter gestire entrambe le produzioni ma, quando ha compreso che Mission: Impossible II avrebbe prolungato la produzione, non aveva molta scelta. Inoltre l’attore aveva subito un infortunio alla spalla e Fox non aveva più tempo per l’incertezza. Come riportò Variety all’epoca: “La Fox è stata costretta a sostituire Scott quando la scorsa settimana è diventato evidente che non sarebbe riuscito a liberarsi da Mission: Impossible 2 della Paramount in tempo per indossare la calzamaglia di Wolverine”. È anche bene precisare, che prima ancora, era stato scelto Russell Crowe come perfetto Wolverine, ma l’attore de Il Gladiatore aveva rifiutato.