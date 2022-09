Prey 2, il regista ha delle idee che stupirebbero i fan

News Cinema

Dan Trachtenberg, regista di Prey su Disney+, prequel della saga di Predator, suggerisce di avere idee per un sequel, che però non è stato ufficialmente annunciato.

Prey di Dan Trachtenberg, prequel di Predator, è da qualche tempo disponibile in streaming su Disney+ (negli Usa su Hulu). La saga di Predator, anche nelle sue interazioni con quella di Alien, non mostra segni di cedimento nel fandom, quindi è normale che Trachtenberg non la consideri chiusa, e anzi tenga una porta aperta per se stesso e qualche nuova idea pronta per un sequel... Leggi anche Prey: chi è la protagonista Amber Midthunter nel nuovo film della saga di Predator

Prey 2, come stupire i fan di Predator secondo Dan Trachtenberg

Ai microfoni del podcast Radio One’s Screen Time, il regista Dan Trachtenberg (che apprezzammo molto come autore di 10 Cloverfield Lane) ha chiacchierato un po' della sua esperienza su Prey, prequel della saga di Predator ora su Disney+: in questa storia ambientata trecento anni or sono, è stata la comanche Naru (Amber Midthunder) a difendere la Terra dal feroce alieno predatore. Da qui dove si potrebbe andare? Dan rivela di avere qualche idea per un possibile ma non ancora approvato sequel, e dice soltanto:

Mi piacerebbe essere coinvolto e penso che ci siano diverse cose molto fighe che si possono fare, sarebbe interessante imbarcarsi su una di quelle, invece di... diciamo che secondo me le cose più eccitanti sono quelle che la gente non sta prendendo in considerazione. Stile "Non posso crederci che non è stato ancora fatto", ci sono in giro delle idee tipo "Oh, questo non è stato ancora fatto. Sarebbe forte!" Quindi direi che sì, il momento d'ispirazione c'è già stato!