Presentato il VII festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri

E' stato presentato il VII Festival Città di Spello ed i Borghi Umbri - Rassegna concorso Le professioni del cinema che si terrà nella città umbra dal 24 febbraio al 4 marzo con un'anteprima il 9 febbraio a Roma con il maestro Ennio Morricone.

Lo sguardo del festival torna a posarsi, anche quest’anno, su tutto ciò che lo circonda. Dagli artigiani dietro le quinte che mettono il loro impegno e la loro passione al servizio del grande schermo per regalare al pubblico, ogni volta, nuove ed uniche emozioni, alle fasce deboli della società che proprio imparando a conoscere la cultura cinematografica possono vivere nuove esperienze, scendendo in campo e mettendosi alla prova.

“Il Festival nasce con la volontà di far conoscere al pubblico quel meraviglioso ed articolato mondo che è il cinema - ricorda la presidente Donatella Cocchini, ideatrice della manifestazione insieme al direttore artistico e regista, Fabrizio Cattani -. Un mondo che non ha barriere, ma che anzi spalanca le proprie porte a tutti perché parla un linguaggio universale, quello delle emozioni”. Ad attendere appassionati e curiosi sarà la proiezione gratuita di 11 film italiani, 7 europei, 5 backstage, 15 documentari e 20 cortometraggi. Questi ultimi, nell’ambito della nuova sezione “International Short Film Festival”.

Undici, come detto, i film italiani in concorso: Cuori puri di Roberto De Paolis, I figli della notte di Andrea De Sica, Il Vangelo secondo Mattei di Antonio Andrisani e Pascal Zullino, Easy - Un viaggio facile facile di Andrea Magnani, Maria per Roma di Karen Di Porto, Lasciati andare di Francesco Amato, Una questione privata di Paolo e Vittorio Taviani, La vita in comune di Edoardo Winspeare, Tiro libero di Alessandro Valori (presente al Festival insieme agli attori Simone Riccioni e Maria Chiara Centorami), Smetto quando voglio - Ad honorem di Sydney Sibilla e Il contagio di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. A giudicare le opere in concorso sarà, per ogni sezione, una giuria qualificata, composta da professionisti ed esperti. I vincitori si conosceranno in occasione della cerimonia di premiazione che si terrà sabato 3 marzo, alle 18.30, al teatro “Subasio” di Spello.

A costellare la carrellata di pellicole ci saranno tanti eventi speciali. A cominciare dall’anteprima del 9 febbraio quando, alla Casa del Cinema di Roma, Monica Savina e il maestro Giuliano Montaldo consegneranno il “Premio Carlo Savina” - istituito nell’ambito della manifestazione umbra dal fratello Federico - al maestro Ennio Morricone. Un appuntamento che vedrà protagonisti anche i giovanissimi allievi - tutti tra i 10 e i 14 anni - della Scuola comunale di musica di Bastia Umbra.

Per tutti i numerosi appuntamenti vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione, www.festivalcinemaspello.com.