Premio Film Impresa 2024: ecco i premi assegnati dalla Giuria presieduta da Gabriele Salvatores

Si è conclusa la seconda edizione del Premio Film Impresa, andata in scena dal 9 all'11 aprile presso la Casa del Cinema a Roma con una significativa partecipazione di pubblico.

Una giuria d’onore d’eccezione, presieduta dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores, ha assegnato un premio alle opere in concorso in ciascuna delle seguenti categorie:

Il Premio Miglior Film d’Impresa Area Narrativa – Umana è stato consegnato a “Wasted” di Tobia Passigato.

La Menzione Speciale Area Narrativa - Umana è andata a “Così fa il silenzio” di Sami Schinaia.

Il Premio Miglior Film d’Impresa Area Documentaria – UniCredit è stato consegnato a “Ceramics of Italy. Un viaggio nella sostenibilità” di Esmeralda Calabria.

Il Premio Miglior Film d’ Impresa Area II&S: Innovation, Image &Sound – Almaviva a “Mosaico” di Yuri Ancarani.

La Menzione Speciale II&S è andata a “The Betterfly Effect” di Federico Caponera e Riccardo Perazza.

La Menzione speciale miglior film inedito è andata a “Cerca di tornare” di Nicolò Donnantuoni.

Menzione speciale anche per “Il Messaggero#condivisodal1778” di Alvaro Moretti, Dario Carrarini, Giancarlo Carlini.

Il Premio Ente dello Spettacolo - Rivista del Cinematografo è stato consegnato a “Ceramics of Italy” Un viaggio nella sostenibilità” di Esmeralda Calabria.

La Menzione speciale Platea Competente è andata a “Nessuna formula magica - Video sostenibilità” di Ermanno Menini per Granarolo.

La regista e sceneggiatrice Francesca Archibugi ha ricevuto il Premio Ermanno Olmi 2024, promosso dalla Fondazione Eos – Edison Orizzonte Sociale ETS, il Premio Speciale Ferrovie dello Stato Italiane è stato consegnato alla cantante e produttrice discografica Caterina Caselli.

Il Premio alla Creatività - Unindustria è stato consegnato all’imprenditore Renzo Rosso, che a conclusione della terza giornata è stato protagonista di una conversazione con Giampaolo Letta dopo la proiezione dello speciale inedito “M.A.D.E. Made in Italy. Made with Bravery featuring Renzo Rosso - Ep. 10 di Francesco di Giorgio”, una produzione Frame by Frame per OTB.

E' ora aperta ora la fase delle votazioni online per decretare il miglior film d'impresa, scelto dalla giuria popolare.

Si può votare non solo per i film in nomination che sono stati proiettati durante l’evento, ma per tutti i film che hanno superato la fase di pre-selezione.

C'è tempo fino al 28 aprile per esprimere la proprio preferenza e contribuire alla scelta del miglior film d'impresa per la giuria popolare.

Per votare, basta andare sul sito ufficiale www.filmimpresa.it