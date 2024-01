Premi César: non è Anatomia di un caduta il più nominato, in lizza anche Bellocchio

News Cinema

Non è il tanto elogiato film di Justine Triet, Anatomia di una caduta, a guidare l'elenco dei film più candidati ai 49esimi premi César. Vediamo chi ha fatto meglio e tutte le nomination del più importante riconoscimento del cinema francese.

Dopo la scelta dei membri dell'Academy con l'annuncio delle candidature agli Oscar 2024, ecco i colleghi francesi diffondere i loro preferiti dell'anno, le candidature per la 49esima edizione dei premi César, che verranno consegnati il prossimo 23 febbraio 2024 nella mitica sala Olympia di Parigi. Due sono i riconoscimenti già sicuri, quelli che verranno consegnati d'onore a Christopher Nolan, proprio mentre si giocherà molte possibilità di fare un bel filotto agli Oscar, e l'attrice, sceneggiatrice e regista locale, Agnès Jaoui.

I membri dell'Académie des César hanno abbondantemente riconosciuto la qualità di Le règne animal di Thomas Cailley, presentato allo scorso Festival di Cannes nella sezione Un certain regard, che ha ottenuto il maggior numero di candidature, dodici, mentre Anatomia di una caduta, fresco di ben cinque nomination agli Oscar, si deve "accontentare" di undici. Entrambi sono in lizza per le categorie più importanti, miglior film e miglior regia. Gli altri titoli in primo piano sono Je verrai toujours vos visages di Jeanne Herry (Pupille) con nove e Il caso Goldman di Cédric Kahn con otto. Rapito di Marco Bellocchio è candidato per la categoria film straniero.

In totale sono 24 le categorie e 111 i nominati. Il secondo turno di votazioni, quello che decreterà i vincitori, impegnerà i 4694 membri fino alle ore 16 dei 23 febbraio prossimo, solo poche ore prima della cerimonia di premiazione, che verrà condotta dalla bravissima Valérie Lemercier, che si è fatta apprezzare quest'anno nel film Un colpo di fortuna di Woody Allen.

Ecco alcune categorie, le altre sono consultabili sul sito academie-cesar.org

Miglior Film

Anatomia di una caduta

Il caso Goldman

Le Règne animal

Chien de la casse

Je verrai toujours vos visages

Le Règne animal

Miglior regia

Justine Triet per Anatomia di una caduta

Catherine Breillat per L'été dernier

Jeanne Herry per Je verrai toujours vos visages

Cédric Kahn per Il caso Goldman

Thomas Cailley per Le règne animal

Miglior attore

Roman Duris per Le règne animal

Benjamin Lavernhe per L'abbé Pierre

Melvil Poupaud per L'amour et les forêts

Raphaël Quenard per Yannick

Arieh Worthalter per Il caso Goldman

Miglior attrice

Marion Cotillard per Little girl blue

Léa Drucker per L'été dernier

Virginie Efira per L'amour et les forêts

Hafsia Herzi per Le ravissement

Sandra Hüller per Anatomia di una caduta