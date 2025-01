Premi César, in testa alle nomination Il conte di Montecristo davanti a Emilia Perez

News Cinema

Sono state annunciate le candidature ai Presi César per il 2025 che confermano il grande successo in patria per il conte di Montecristo che ha ottenuto il maggior numero di candidature con 14, con 13 L'amour ouf e 12 Emilia Perez. Ecco tutte le nomination.

Mezzo secolo e non sentirlo. Si avvicina il momento della cinquantesima edizione dei Premi César, i riconoscimenti più importanti per il cinema francese. La cerimonia si terrà il prossimo 28 febbraio nella cornice prestigiosa dello storico teatro Olympia di Parigi. Nell'occasione, con la presidenza di Catherine Denevue dell'accademia del cinema francese, sarà ospite Julia Roberts che riceverà un César onorario per la sua carriera, così come il regista Costa-Gavras. La conduzione sarà collettiva, saliranno sul palco Jean-Pascal Zadi, Emmanuelle Béart, Alice Belaïdi, Cécile de France, Hafsia Herzi, Bouli Lanners, William Lebghil, Vincent Macaigne, Pio Marmaï, Vimala Pons, Raphaël Quenard, Ludivine Sagnier e Justine Triet.

Intanto sono state rese note le nomination. Per ora in testa c'è Il conte di Montecristo, successo da oltre 9 milioni di spettatori in patria e da noi andato in onda direttamene su Canale 5 durante le feste, con 14 candidature, davanti a L'amour ouf con 13, altro grande titolo della stagione diretto da Gilles Lellouche da 5 milioni di spettatori, e il grande trionfatore (per ora) agli Oscar, Emilia Perez, con 12. Come dire, una candidaura in meno che a Los Angeles. È partita, quindi, la caccia a chi prenderà il testimone dal vincitore della scorsa edizione, Anatomia di una caduta.

Il vincitore a sorpresa al botteghino dell'anno, con undici milioni di spettatori, Un p'tit truc en plus, si deve accontentare di una sola candidatura. Come The Substance, in gara per il film straniero, diretto dalla francese Coralie Fargeat ma di produzione americana e per regolamento esclusa dalle categorie princiali.

Ecco le candidature per le categorie principali

Miglior Film

Il conte di Montecristo di Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière

Emilia Perez di Jacques Audiard

L'orchestra stonata di d'Emmanuel Courcol

La storia di Souleymane di Boris Lojkine

L'uomo nel bosco di d'Alain Guiraudie

Miglior regia

Gilles Lellouche per L'Amour ouf

Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière per Il conte di Montecristo

Jacques Audiard per Emilia Pérez

Boris Lojkine e Delphine Agul per La storia di Souleymane

Alain Guiraudie pour L'uomo nel bosco

Miglior attrice

Adèle Exarchopoulos - L'Amour ouf

Karla Sofia Gascon - Emilia Pérez

Hafsia Herzi - Borgo

Zoe Saldana - Emilia Pérez

Hélène Vincent - Quand vient l'automne

Miglior attore

François Civil - L'Amour ouf

Benjamin Laverhne - L'orchestra stonata

Karim Leklou - Le Roman de Jim

Pierre Niney - Il conte di Montecristo

Tahar Rahim - Monsieur Aznavour