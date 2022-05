Pranzo di ferragosto: a Dublino si gira Four Mothers, il remake del film di Gianni Di Gregorio

News Cinema

Si gira a Dublino Four Mothers, remake del grande successo di Gianni Di Gregorio Pranzo di ferragosto. Nel cast Fionnula Flanagan.

A noi sembra ieri, ma sono già passati 14 anni dal 2008, quando conquistò pubblico e critica Pranzo di ferragosto, esordio alla regia del non giovanissimo Gianni Di Gregorio, grazie anche alla spontaneità delle protagoniste, tutte non attrici professioniste. Dal momento che il cinema italiano attinge spesso in questi anni da idee altrui per le proprie commedie, ci fa particolarmente piacere che un nostro film, come già avvenuto con Perfetti sconosciuti, venga rifatto all'estero: sono infatti già iniziate le riprese a Dublino di Four Mothers, adattamento irlandese, appunto, di Pranzo di ferragosto.

Four Mothers: il remake inglese di Pranzo di Ferragosto

Fin dal titolo del remake, l'attenzione è incentrata sulle quattro anziane protagoniste, che a differenza del film di Gianni Di Gregorio saranno interpretate da vere attrici. Nel cast ci sono la nota Fionnula Flanagan, ottantenne, che è la madre del protagonista, Dearbhla Molloy, Paddy Glynn e Stella McCusker, mentre il ruolo del figlio scapolo è stato assegnato a James McArdle. La regia è di Darren Thornton, che ha adattato la sceneggiatura col fratello Colin Thornton.

La storia sembra piuttosto diversa dall'originale ed ha al centro un romanziere che si occupa della madre dopo un ictus. Quando il suo libro ottiene un successo improvviso, i suoi piani per un tour promozionale negli Stati Uniti vengono mandati all'aria dall'arrivo in a casa di altre tre donne più anziane. Non sappiamo se il pranzo di ferragosto ci entrerà o meno, ma essendo una tradizione tipicamente italiana ne dubitiamo: probabilmente Four Mothers ha ripreso l'idea centrale del film di Gianni Di Gregorio, ovvero quella di un uomo costretto ad occuparsi di quattro donne in età molto avanzata.

Pranzo di ferragosto valse a Gianni Di Gregorio il David di Donatello e il Nastro d'argento come miglior regista esordiente.