Pop Corn Festival del Corto: l'8ª edizione avrà luogo il 25, 26, 27 a Porto Santo Stefano Monte Argentario

Cortometraggi sul tema Impronte, tracce di vita. Riconoscimenti in denaro, tra cui il Premio Raffaella Carrà di 4mila euro all'idea più originale e, tra gli ospiti, l'attore e regista Massimiliano Bruno.

L’estate 2025 porterà di nuovo il grande cinema in formato breve a Porto Santo Stefano, sul promontorio del Monte Argentario (GR), con l’ottava edizione del Pop Corn Festival del Corto, in programma il 25, 26 e 27 luglio presso Piazzale dei Rioni. L’evento, ideato e diretto da Francesca Castriconi, è curato dall’Associazione Argentario Art Day APS e gode del patrocinio del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana. Come ogni anno, il festival si propone di celebrare la forma del cortometraggio attraverso tre sezioni: Corti Italiani, Corti Internazionali e Corti d’Animazione, che ruotano attorno al tema comune “Impronte, tracce di vita”.

Un filo conduttore che richiama la capacità del cinema di lasciare segni, anche invisibili, nelle esistenze e nei territori che attraversa. Ricca la rosa dei premi assegnati da una Giuria Artistica di esperti del settore: ai vincitori delle tre categorie principali andranno 1.000 euro ciascuno e il trofeo Pop Corn Festival. Il prestigioso Premio Raffaella Carrà, istituito dalla stessa artista dopo essere stata giurata nel 2019, premierà con 4.000 euro il corto più originale, che sarà inoltre proiettato al Sudestival di Monopoli.

Tra i riconoscimenti speciali anche il Premio Panalight, consistente in voucher per il noleggio di attrezzature cine-televisive per un valore di 8.000 euro, e il Premio Mujeres del Cinema, riservato a storie al femminile o firmate da donne. Crew United, il più vasto network europeo dell’audiovisivo, premierà con una membership video+, mentre Inlusion Creative Hub offrirà giornate di color grading e mix audio per un valore complessivo superiore ai 10.000 euro. Infine, non mancherà il Premio del Pubblico, deciso da una giuria popolare, e le Menzioni Speciali assegnate da Moscerine Film Festival e Vision 2030, quest’ultimo dedicato al cinema sostenibile. Tra gli ospiti attesi, anche l’attore e regista Massimiliano Bruno.