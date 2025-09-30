Play Dirty: il trailer italiano ufficiale dell'action thriller che debutta su Prime Video

News Cinema

Da domani 1° ottobre in streaming sulla piattaforma di Amazon trovate Mark Whalberg e LaKeith Stanfield protagonisti del nuovo film scritto e diretto da Shane Black. Ecco trama e trailer di Play Dirty.

Da queste parti abbiamo sempre voluto un gran bene a Shane Black. Fin da quando da sceneggiatore scrisse cose come il primo Arma Letale e come L'ultimo boy scout, e poi anche quando, diventato regista, ha diretto Robert Downey Jr. e Val Kilmer in Kiss Kiss Bang Bang, e poi il terzo Iron Man, e ancora il buddy cop movie The Nice Guys e The Predator. Fa piacere quindi segnalare che da mercoledì 1° ottobre in streaming su Prime Video sarà disponibile Play Dirty - Triplo gioco, nuovo film diretto da Black.

Black questo film l'ha anche ovviamente scritto: assieme a Charles Mondry e Anthony Bagarozzi e basandosi sui romanzi della serie di “Parker” di Richard Stark, già spunto per film come Una storia americana di Godard, Senza un attimo di tregua di Boorman e, in anni più recenti, Payback con Mel Gibson e Parker con Jason Statham.

Ecco la trama ufficiale di Play Dirty - Triplo gioco, che vede protagonisti Mark Wahlberg, Lakeith Stanfield e Rosa Salazar, assieme anche a Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, Thomas Jane e Tony Shalhoub.

In Play Dirty - Triplo gioco, thriller adrenalinico firmato dal regista Shane Black, un ladro professionista mette a segno il colpo più grande della sua vita. Parker (Mark Wahlberg), Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) e un’abile squadra s’imbattono in un colpo che li metterà contro la mafia newyorkese, in questo heist movie crudo e intelligente.