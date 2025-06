Pirati dei Caraibi 6, Orlando Bloom pronto a tornare nel franchise insieme a Johnny Depp? Ecco la sua risposta

News Cinema

In una recente intervista, Orlando Bloom ha affrontato la possibilità di tornare in Pirati dei Caraibi 6 insieme a Johnny Depp: ecco cosa ha rivelato l'attore.

Pirati dei Caraibi è uno dei franchise più redditizi di Disney e dopo 5 film, l'ultimo dei quali arrivato al cinema oramai 8 anni fa, la saga sui pirati è pronta a rinnovarsi con un sesto capitolo, un reboot, oltre a uno spin-off con Margot Robbie. Se su quest'ultimo non ci sono significativi aggiornamenti, su Pirati dei Caraibi 6 si vocifera da tempo e con sempre maggior insistenza che riporterà Johnny Depp nel franchise. E sembra che anche Orlando Bloom potrebbe decidere di salpare per una nuova avventura e riprendere così il suo ruolo di Will Turner.

Pirati dei Caraibi 6, Orlando Bloom pronto a tornare nella saga con Johnny Depp? Ecco la sua risposta

Le notizie più recenti svelavano che Disney e Johnny Depp erano vicini a un accordo e che una sceneggiatura era pronta. Pirati dei Caraibi 6 è stato annunciato dallo storico produttore Jerry Bruckheimer già da qualche anno e tra le sceneggiature prese in considerazione una prevedeva il ritorno di Johnny Depp nel ruolo di Jack Sparrow, mentre un'altra avrebbe comportato l'introduzione di nuovi personaggi. Ma dove si inserisce in questa situazione l'eventuale ritorno di Orlando Bloom?

L'attore, insieme a Depp e Keira Knightley, ha costituito il trio protagonista del franchise: Bloom interpretava il fabbro Will Turner, innamorato di Elizabeth Swan (Knightley), la figlia del Governatore. Nel corso dei film, Will scopre di essere il figlio di un noto pirata e diventa capitano dell'Olandese Volante, la nave di Davy Jones, prendendone il posto e rinunciando a Elizabeth. I due, in accordo con i termini della maledizione a cui Will deve sottostare in quanto capitano del vascello, potranno vedersi solo una volta ogni 10 anni. Nell'ultimo film del franchise, La vendetta di Salazar, la maledizione viene spezzata e Will può ricongiungersi a Elizabeth e al figlio Henry. Stando così le cose, sembra che il percorso di Will Turner sia concluso all'interno del franchise, perciò, sarebbe possibile un ritorno del personaggio e di Orlando Bloom in Pirati dei Caraibi 6?

Intervistato nel talk show britannico This Morning su ITV, per presentare Deep Cover, la nuova commedia in cui recita con Bryce Dallas Howard e Nick Mohammed, Orlando Bloom ha rivelato se sarebbe interessato a riprendere il ruolo di Wil Turner nel sesto film:

"Non posso dire nulla al momento, perché davvero non lo so, ma c'è disponibilità da parte mia. Penso che stiano cercando di capire come sarebbe, per me sarebbe fantastico rimettere insieme la band. Sarebbe fantastico, ma ci sono sempre idee diverse, quindi, vedremo dove si arriverà"