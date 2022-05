Pirati dei Caraibi 6: esistono 2 film, uno con Margot Robbie e l'altro forse forse con Johnny Depp

News Cinema

In una lunga intervista, il produttore della saga di Pirati dei Caraibi Jerry Bruckheimer ha parlato di due Pirati dei Caraibi 6, uno con Margot Robbie. Per l'altro possiamo sperare nel ritorno di Johnny Depp? Ci piace pensare di sì.

Torniamo a parlare di Pirati dei Caraibi 6, film di cui si parla ormai da diverso tempo e su cui, finalmente, abbiamo qualche aggiornamento. La fonte è autorevolissima, trattandosi del produttore Jerry Bruckheimer, uno degli uomini più potenti di Hollywood.

In un'intervista rilasciata al Sunday Times su Top Gun: Maverick, Bruckheimer è entrato in argomento Pirati dei Caraibi 6, dichiarando che di progetti ne esistono addirittura due, uno dei quali legati a un grosso nome femminile: Margot Robbie.

I due Pirati dei Caraibi 6: facciamo un po’ di chiarezza

Per amor di precisione diremo che del film con Margot Robbie si era già parlato nel giugno del 2020. A scriverne la sceneggiatura doveva essere Christina Hodson, che per la Robbie ha già scritto Birds of Prey. Se ben ricordate, però, circolava voce di un reboot, nel quale Depp non sarebbe apparso e che avrebbe avuto un copione di Craig Mazin alias il creatore della serie Chernobyl. Ora, non sappiamo se i due Pirati dei Caraibi 6 a cui allude il danaroso Jerry siano proprio questi, tuttavia, almeno nel caso della splendida Margot, è probabile che sia così. Viceversa, dal momento che Bruckheimer ha parlato di un sesto capitolo della serie, non può certo trattarsi del reboot.

Johnny Depp sì o Johnny Depp no?

E Depp cosa c'entra in tutto questo? Potrebbe forse essere il protagonista del progetto senza la Robbie? Forse, nel caso che la battaglia legale fra l'attore e Amber Heard si dovesse risolvere a favore del primo, la Disney potrebbe riabilitare Johnny e richiamarlo. E’ ancora Jerry Bruckheimer a illuminarci in proposito, dichiarando che al momento non è stato deciso a chi andrà il ruolo di Jack Sparrow. Ma alla domanda: Johnny Depp tornerà? Il nostro ha risposto: "Non adesso. Non abbiamo ancora deciso cosa accadrà in futuro". Insomma, una porta aperta sembra che ci sia, ma dobbiamo rammentare che, proprio di recente, Depp ha dichiarato che non tornerebbe a lavorare per la Disney nemmeno per 300 milioni di dollari.

Che succederà? Dobbiamo sperare che qualcuno torni sui suoi passi? Certo che sì, ma nel frattempo preferiamo non farci illusioni. Cominciata nel 2003 con La maledizione della prima luna, la saga di Pirati dei Caraibi è andata avanti con Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma (2006), Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo (2007), Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare (2011) e Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar (2017).