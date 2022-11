Pinocchio di Guillermo Del Toro: ecco il trailer italiano ufficiale

News Cinema

Pinocchio di Guillermo Del Toro, il film d'animazione del regista messicano, tratto dall'immortale opera di Carlo Collodi, sarà dal 4 dicembre nei cinema, e dal 9 dicembre in streaming su Netflix.

Netflix ha finalmente diffuso l'atteso trailer italiano ufficiale di Pinocchio di Guillermo del Toro, nuova rivisitazione dell'immortale storia scritta da Carlo Collodi, portata al cinema innumerevoli volte, che questa volta è stata declinata in stop motion e riletta e rivisitata dal regista messicano e dalla sua irrefrenabile e stravagante fantasia.

Questa volta la storia del burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto, e che poi diventa protagonista di spericolate e indisciplinate avventure alla ricerca di un posto nel mondo, è stata ambientata da del Toro nell'Italia fascista, prima della Seconda Guerra Mondiale.

Diretto da Guillermo del Toro assieme allo specialista dell'animazione, Mark Gustafson, il film presenta un cast vocale che vede, nella sua versione originale,Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, David Bradley in quelli di Geppetto, mentre l’esordiente Gregory Mann presta la voce a Pinocchio. Nel cast vocale in lingua originale figurano anche Finn Wolfhard, la vincitrice dell'Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, insieme al premio Oscar Christoph Waltz e alla vincitrice dell'Oscar Tilda Swinton.

Ecco il trailer ufficiale di Pinocchio di Guillermo del Toro, che arriverà il 4 dicembre in cinema selezionati e sarà poi disponibile in streaming dal 9 dicembre su Netflix.

Pinocchio di Guillermo del Toro: trailer italiano ufficiale e trama

Pinocchio di Guillermo del Toro: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Netflix - HD

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro e il premiato genio della stop-motion Mark Gustafson reinterpretano l'iconica storia di Carlo Collodi facendo intraprendere al leggendario burattino di legno una serie di avventure bizzarre e fantastiche che spaziano tra vari mondi e rivelano il potere vitale dell'amore.