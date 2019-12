Pinocchio: alla scoperta della Lumaca, il personaggio più simpatico del film

News Cinema

Matteo Garrone rispetta il libro di Collodi e ci regala una versione buffa e tenera della cameriera personale della Fata Turchina.

Come ci ha raccontato durante le interviste al cast di Pinocchio, di tutti i personaggi dell'adattamento firmato Matteo Garrone del celeberrimo libro di Collodi "Le avventure di Pinocchio. Storia d'un burattino" Gigi Proietti ama in particolar modo la Lumaca, mentre Massimo Ceccherini, scherzando sull'amico e collega Rocco Papaleo, ha addirittura ipotizzato una cocente love-story fra l'attore che interpreta il Gatto e Maria Pia Timo, l'attrice che fa la Lumaca. O forse l'imprevedibile Massimo si riferiva solo a un'improvvisa passione fra i due personaggi, che tuttavia nel film non fanno amicizia. Non lo sapremo mai, ma sta di fatto che la Lumaca, lenta com'è, impiegherebbe un mese prima di raggiungere l'osteria dove i due felini divorano gli avanzi o il Campo dei Miracoli dove il povero Pinocchio incautamente seppellisce gli zecchini d'oro. E comunque la Lumaca sta dalla parte del burattino e mai e poi mai flirterebbe con un suo nemico.

Il personaggio della Lumaca è stato escluso da molte versioni cinematografiche di Pinocchio, quindi è bello che Matteo Garrone, che ci teneva ad essere fedele all'opera di partenza, lo abbia "recuperato" e che soprattutto abbia deciso di dedicargli ampio spazio. La Lumaca, che quando cammina lascia una scia di bava che fa scivolare chiunque abbia l'incauta idea di avvicinarsi a lei, è uno dei motori della comicità del film, e la prima volta che la vediamo, a casa della Fata Turchina bambina, rimaniamo ammaliati dal suo enorme guscio. Carlo Collodi introduce così l'animale: "Pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca, che aveva un lumicino acceso sul capo, la quale disse: 'Chi è a quest'ora?' 'La Fata è in casa?' 'La Fata dorme (…) ma tu chi sei?' 'Sono io! (…) Pinocchio (…)' Ah! ho capito - disse la Lumaca. 'Aspettami costì, che ora scendo giù e ti apro subito'. 'Spicciatevi, per carità, perché io muoio dal freddo'. 'Ragazzo mio, io sono una lumaca, e le lumache non hanno mai fretta".

La Lumaca, tanto nel libro quanto nel film è la cameriera personale della Fata, ma nel film sembra più clemente e soprattutto più materna rispetto al personaggio del libro. Legge infatti a Pinocchio e alla Fata bambina la fiaba della buonanotte, addormentandosi prima della sua padroncina e del suo nuovo amico. Ne "Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino", invece, impone involontariamente a Pinocchio uno dei suoi peggiori supplizi: lo lascia aspettare, con un piede a terra e l’altro conficcato nell’uscio della casa della Fata, per ore e ore, e quando finalmente gli porta un vassoio con delle vivande, il nostro si accorge che il cibo è di gesso.

Sulla lentezza dell'animale hanno scritto in molti, e qualcuno ne ha spiegato il valore metaforico dicendo: "L’aiuto umano, se attendi quello, come l'aiuto divino, può essere tardo a venire, ma verrà. solo che, ti dice il Collodi, non è mai gratuito, ma dev’essere meritato". In un altro capitolo di "Pinocchio", il burattino vede la Lumaca correre, ma Garrone ha preferito raccontarcela come una domestica che vive in slow motion e non si affanna mai.

E veniamo a Maria Pia Timo, l'attrice che interpreta la Lumaca. Nata a Faenza nel 1969, è diventata un volto noto della tv prendendo parte al Sabato Italiano come spalla di Pippo Baudo, e ha ottenuto il successo grazie Bulldozer, il programma in cui è stata Wanda la carrellista per ben tre edizioni consecutive. Ospite di Tintoria show e inviata del programma Pirati, ha partecipato al talk show comico Quorkee, a Zelig Off (nei panni di Sos Tata e nelle vesti della surreale vendicatrice telefonica) e al programma comico Bambine Cattive. Ne suo curriculum anche Quelli che il calcio e diversi spettacoli teatrali. Al cinema ha esordito con Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati nel 2009. Ha poi recitato in Regalo a sorpresa di Fabrizio Casini.

La Lumaca sarà nelle nostra sale a partire dal 19 dicembre, data d'uscita di Pinocchio.