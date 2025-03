Pino, intervista a Francesco Lettieri, regista del documentario sul musicista napoletano

News Cinema

La storia intima e personale parallela all'esplosione pubblico del talento di uno dei grandi talenti della musica, da Napoli alle collaborazioni con artisti di tutto il mondo. Pino è il documentario su Daniele al cinema per tre giorni che ci racconta in questa video intervista il regista Francesco Lettieri.

La musica è stato l'amore di Pino Daniele, ricambiato dalla sua Napoli e da tanti appassionati in Italia, e non solo. In occasione dei settanta anni dalla nascita e dieci dalla morte dell'artista arriva nei cinema per tre giorni, dal 31 marzo al 2 aprile, distribuito da Lucky Red, un interessante documentario, Pino, su uno dei veri maestri della musica italiana contemporanea.

Un viaggio intimo e inedito nella vita e nell'anima di Pino Daniele, il cantautore che ha saputo fondere la tradizione napoletana con le sonorità della musica nera, creando un linguaggio musicale unico e senza tempo. Una lunga intervista e ben cinquanta ore di materiali mai visti prima sono stati utilizzati per questo avvicente ritratto, con il cruciale contributo del figlio Alessandro Daniele.

Abbiamo parlato di Pino con Francesco Lettieri in questa video intervista.