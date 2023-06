Piggy: ecco il trailer italiano dell'horror rivelazione spagnolo in uscita il 20 luglio

News Cinema

Dopo esser stato presentato ad Alice nella città, arriverà nei cinema italiani l'horror spagnolo Piggy, molto acclamato in patria, specialmente per la performance della protagonista. Ecco il trailer italiano.

In Italia l'horror spagnolo Piggy, che ha fatto tanto parlare di sé, lo abbiamo visto in anteprima lo scorso ottobre ad Alice nella città, ma adesso con I Wonder Pictures si prepara a sbarcare nei cinema italiani dal 20 luglio. Si tratta di un'opera prima, che la regista Carlota Pereda ha tratto da un suo cortometraggio omonimo del 2019 (Cerdita il titolo originale, su youtube a questo indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=WHgh2ajazTw). La bravissima interprete del film, che ha ripreso il ruolo che aveva nel corto, si chiama Laura Galàn. E questo è il trailer italiano.

Piggy: di cosa parla

Dal trailer dovrebbe già essere evidente, ma Piggy è la storia di Sara, una ragazza adolescente decisamente in sovrappeso, che vive in una cittadina dell'Estremadura ed è bullizzata dai suoi coetanei e specialmente da tre ragazze che l'hanno presa di mira. Figlia di un macellaio, Sara è incompresa anche in famiglia e la sua unica difesa dal mondo esterno sono le cuffie in cui ascolta la musica e che la isolano dagli altri. Un giorno d'estate si reca a fare il bagno nella piscina locale, dove viene nuovamente e pesantemente insultata dalle sue persecutrici e derubata dei vestiti. Molestata per strada da un gruppo di ragazzi mentre torna a casa in costume, fugge terrorizzata finché non vede un furgone che sembra aspettarla. All'interno, prigioniere e insanguinate, ci sono le tre ragazze che l'hanno offesa e che le chiedono aiuto. A rapirle è stato uno sconosciuto che lei ha visto in piscina e che sembra voler instaurare con lei un legame di complicità. Cosa farà Sara? Piggy è un'horror splatter molto interessante e crudele, che prende spunto da una situazione realistica e dolorosa, per consegnarci un'antieroina che non dimenticheremo facilmente. Accanto a Laura Galàn ci sono Richard Holmes, Carmen Machi e Claudia Salas.