Pierce Brosnan festeggia i 70 anni con la moglie e la mamma

L'ex 007 Pierce Brosnan ha compiuto 70 anni, li ha festeggiati al ristorante con la madre e la moglie, che gli ha dedicato un romantico post su Instagram la moglie Keely Shaye.

Pierce Brosnan è uno di quegli attori che non sembrano invecchiare. Intelligente, elegante, simpatico e spiritoso, martedì 16 maggio l'ex 007 ha compiuto 70 anni. Li ha festeggiati con due persone a lui particolarmente care, ovvero la madre May e Keely Shaye Smith, sua moglie da 21 anni, nonché madre dei suoi figli Dylan e Paris, quest'ultimo festeggiato di recente dai genitori orgogliosi per la sua laurea, nel post pubblicato dalla mamma che vedete qua sotto.

I 70 anni di Pierce Brosnan, un uomo molto amato

Pierce Brosnan ha festeggiato i suoi 70 anni dal famoso ristorante giapponese Nobu, a Malibu, ed è stato immortalato dai soliti paparazzi mentre ne usciva tenendo per mano la madre May, in splendida forma come il figlio, che l'aveva omaggiata su Instagram per la festa della mamma.

E sempre su IG, il social più amato dalle star, la moglie Keely Shaye Smith gli ha dedicato un romantico post che accompagna un bel ritratto che gli ha scattato, dove dice: "Buon compleanno tesoro mio, ti auguro un benedetto, munifico e avventuroso nuovo viaggio intorno al sole. Non conta quanto sei vecchio, ma quanto sei coraggioso nella vita. Ti amo con tutto il cuore". Brosnan e la moglie sono molto uniti e l'anno scorso a settembre anche lui aveva pubblicato un altrettanto romantico post per il 59esimo compleanno di lei, che accompagnava un loro selfie. Prima di sposare la giornalista americana, con cui ha ritrovato la serenità, Brosnan è stato sposato con la collega australiana Cassandra Harris, scomparsa purtroppo per un tumore dopo 11 anni di matrimonio. L'attore aveva adottato anche i due figli di lei, uno dei quali lo ha reso nonno a soli 45 anni. Come attore Pierce Brosnan, irlandese di nascita ma naturalizzato americano, ha iniziato ad apparire in tv nel 1980 e da allora ha interpretato oltre 100 titoli. Di recente lo abbiamo visto in The Kings' Daughter e in The Flash, ma ha di recente completato quattro film, The Out-Laws, Gun Monkeys, Four Letters of Love e The Last Rifleman. Non sappiamo ancora quando usciranno e in quale di questi lo vedremo per primo.