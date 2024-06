Piece By Piece: il trailer ufficiale del film Lego che racconta la vita di Pharrell Williams!

News Cinema

Diretto da Morgan Neville arriverà prossimamente al cinema Piece By Piece, un film biografico su Pharrell Williams... realizzato con l'animazione Lego.

Non eravamo a conoscenza di Piece By Piece, questo progetto un po' folle e molto originale, che ha al centro uno degli artisti musicali più innovativi del nostro secolo, ovvero Pharrell Williams. Solo lui - cantante, compositore, produttore e stilista - poteva permettersi, a ben pensarci, di raccontare la sua vita attraverso un film realizzato con l'animazione dei mattoncini Lego. A dirigerlo in questo singolare biopic, "pezzo dopo pezzo", dove lo affiancano altri artisti famosi, è Morgan Neville e il film arriverà prossimamente al cinema distribuito da Universal. E adesso è arrivato il trailer ufficiale che ci fa davvero ben sperare e, cosa non indifferente in una biografia musicale, mette voglia di cantare e ballare.



Piece by Piece: Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film d'animazione Lego su Pharrell Williams - HD

Piece by Piece: un'esperienza inedita e un'originale biografia

"Piece By Piece è un'esperienza cinematografica unica che invita il pubblico a compiere un viaggio straordinario nella vita dell’icona pop Pharrell Williams. Raccontata attraverso la lente dell'animazione LEGO®, alza il volume della tua immaginazione e scopri l'evoluzione di una delle menti più innovative della musica". Questa la frase di lancio del trailer, che promette gran divertimento. Saprete tutti chi è Pharrell Williams, ma se non ricordaste tutti i suoi successi, eccoli: 13 Grammy Awards, due BET Awards, 2 candidature all'Oscar e una ai Golden Globe per la celeberrima Happy e la produzione del film Il diritto di contare. Tra gli artisti che ha prodotto e con cui ha collaborato: Jay-Z, Madonna, Beyoncé, Kanye West, Justin Timberlake, Britney Spears, Ariana Grande, Kylie Minogue, Alicia Keys, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Snoop Dogg, i Daft Punk e Gwen Stefani. Per gli amanti della serie di film di Cattivissimo Me. è lui che Ha prodotto e composto le colonne sonore della trilogia, oltre a quelle del citato Il diritto di contare, Il Grinch, The Amazing Spider-Man e Il re leone (2019). Più mille altre cose che non stiamo ad elencare. In Piece By Piece ci saranno anche canzoni nuove composte da lui, insomma, un'autocelebrazione in piena regola "con un piccolo aiuto dei suoi amici". Lo aspettiamo al cinema!