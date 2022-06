Philip Baker Hall: addio a un altro grande caratterista

News Cinema

A 90 anni se n'è andato per sempre Philip Baker Hall, attore amato da Paul Thomas Anderson, Peter Weir, Lars Von Trier e altri grandi registi.

È morto all'età di 90 anni il grande attore caratterista americano Philip Baker Hall, un volto, se non un nome, caro a tutti gli appassionati di cinema e tv. Uno di quegli interpreti che - come diciamo sempre in queste circostanze perché ci crediamo davvero - impreziosiscono coi loro ruoli, anche i minori, qualsiasi film e prodotto audiovisivo. L'attore è morto la notte di domenica nella sua casa di Glendale in California, come ha comunicato la figlia.

La carriera di Philip Baker Hall

In oltre cinquant'anni di attività, Baker Hall come molti suoi colleghi ha all'attivo oltre 100 partecipazioni televisive. Lo ricordiamo in serie come Mash, Una famiglia americana, Dream On!, Quincy, Seinfeld (dove apparve in due soli, ma memorabili episodi che lo hanno reso caro ai fan dello show nel ruolo del detective della biblioteca a cui Seinfeld da 20 anni deve restituire una copia di "Tropico del cancro" di Henry Miller), Miami Vice, Casa Keaton, Falcon Crest, La signora in giallo, Boston Legal, West Wing, Modern Family, Second Chance e così via, fino alla sua ultima partecipazione, nel 2020, a Messiah. Ma Baker Hill è riconoscibile anche per i suoi ruoli cinematografici: Paul Thomas Anderson, letteralmente innamorato del suo lavoro, scrisse per lui il personaggio del suo secondo corto, Cigarettes & Coffee, e in seguito lo volle protagonista nel suo debutto nel lungometraggio, Sydney, e in ruoli importanti in Boogie Nights e Magnolia (indimenticabile il suo Jimmy Gator, conduttore di un quiz show per bambini).

Amato e stimato dai più grandi, che facevano volentieri affidamento sulle sue perfette performance, Philip Baker Hall è stato Richard Nixon in una piece teatrale per Robert Altman, che lo ha diretto anche nell'adattamento cinematografico, Secret Honor. Al cinema apparve per la prima volta, non accreditato, in Zabrinskie Point di Michelangelo Antonioni. Prima di iniziare, tardivamente, la carriera che diventò quella definitiva, Baker Hall lavorò come traduttore e insegnante, e fu solo grazie alla moglie che si convinse a trasferirsi nel 1961 da Toledo in Ohio a New York, dove iniziò a esibirsi in teatro, facendosi un nome. Dopo il trasferimento a Los Angeles a metà anni Settanta, non rimase mai senza lavoro.

Tra coloro che lo hanno apprezzato ricordiamo anche Peter Weir che lo ha voluto in The Truman Show, Lars Von Trier che gli ha affidato un ruolo importante in Dogville, mentre Gus Van Sant lo ha diretto in Psycho, Michael Mann in Insider - Dentro la verità, William Friedkin in Regole d'onore, David Fincher in Zodiac. Nel 2017 è apparso nei suoi due ultimi film, Person to Person e Un'adorabile nemica.