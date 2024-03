Peter Greenaway chiarisce il vecchio titolo, i temi e la trama di Towers Stories che sta girando a Lucca

News Cinema

intervistato dalla stampa locale nel primo giorno di riprese, Peter Greenaway ha detto di averci sempre pensato col titolo Lucca Mortis e ha rivelato dettagli sui temi e sulla trama.

Il mistero è svelato. E' stato lo stesso Peter Greenaway, durante la prima giornata di riprese di Towers Stories, il film con Dustin Hoffman e Helen Hunt che lo riporta dietro la macchina da presa a Lucca, a raccontare a grandi linee ai giornalisti della stampa locale la trama del film, a rivelarne i temi e il senso del primo titolo, Lucca Mortis, che ha dovuto cambiare perché non gradito a molti ma che era più coerente con la storia raccontata.

Peter Greenaway sulla storia e i temi di Towers Stories

E' un film sulla morte. E' un film che chiede "la morte è necessaria?" Cosa pensate di questa domanda, pensate che la morte sia necessaria? Nel film c'è un gruppo di americani istruiti che arriva da New York per cercare il passato dell'uomo. Lui crede di essere stato abbandonato alla nascita nella città di Lucca alla fine della Prima Guerra Mondiale ed è tornato per scoprire, letteralmente, in senso classico, le sue radici. Gli ci vuole molto tempo per trovarle e sta qui sei mesi e alla fine viene guidato dalla gente del posto fin dove in effetti sua madre dovette abbandonarlo perché era illegittimo.

Quanto al titolo, cambiato in Towers Story, Greenaway ha detto: "Per me è sempre stato Lucca Mortis, ad alcune persone dà molto fastidio per via della parola mortis, perché fa rendere conto che è legato alla morte, ma non è assolutamente un film cupo, è un film su delle persone molto intelligenti che si pongono questa domanda, che penso dovremmo porci tutti: abbiamo il controllo della nostra vita? Non dovremmo decidere quando vogliamo morire? Perciò è un film sul suicidio, un film sull'eutanasia, è un film sul suicidio assistito"

In precedenza il regista aveva ricordato la nascita, 10 anni fa, di questo progetto, dopo la proiezione di Lucca Hubris sulla facciata di San Francesco, realizzata per il Lucca Film Festival: "Rimasi entusiasta del posto" - riporta Lucca in diretta - "e un pensiero prese strada nella mia mente: pensai che dato che molti dei miei film prendono vita dalle location, sarebbe stato bello tornare per girare un film, ed eccomi qua. Non pensai subito a Dustin Hoffman, al tempo avevamo in mente un attore completamente diverso, ma sarebbe stato economicamente insostenibile. Così abbiamo cambiato produttori e siamo partiti con persone diverse".

La scena girata oggi era in costume, perché il film avrà ovviamente numerosi flashback e, nonostante il tema, siamo sicuri che non sarà deprimente ma molto affascinante, come gli altri film di Greenaway, che non saranno per tutti ma che sicuramente hanno tantissimi estimatori.