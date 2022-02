PerdutaMente: il trailer del film documentario di Paolo Ruffini sull'Alzheimer

News Cinema

Sarà al cinema il 14, 15 e 16 febbraio il film documentario PerdutaMente, diretto da Paolo Ruffini e da Ivana Di Biase e dedicato al morbo di Alzheimer. Distribuito da Luce Cinecittà, è un film tenero e mai punitivo, spontaneo e importante. Oggi abbiamo il trailer.

Arriva nelle nostre sale il 14, 15 e 16 febbraio PerdutaMente, un documentario di Paolo Ruffini che è contemporaneamente un pugno nello stomaco e un tenero racconto di vita vissuta, di dolore ma anche di amore.

PerdutaMente, che è diretto anche da Ivana Di Biase, è un film sul morbo di Alzheimer e nasce dalla voglia dell'attore comico di investigare su qualcosa che non conosce e che non lo riguarda di persona, o forse sarebbe meglio dire che non lo riguardava, perché, dopo aver attraversato l’Italia e aver incontrato le famiglie di persone che soffrono di questa malattia per cui ancora non esiste una cura, Paolo Ruffini può dire di avere dei nuovi amici, che lo hanno fatto entrare nelle loro case e hanno lasciato che la macchina da presa catturasse le loro lacrime e la loro forza interiore.

Per niente retorico, patetico o didascalico, PerdutaMente è un film che parla d'amore, e che nell'amore trova l'unico strumento per rallentare la perdita della propria memoria e quindi della propria identità.

Il trailer di Perdutamente

PerdutaMente è prodotto Paolo Ruffini e Nicola Nocella per Vera Film, e Antonino Moscatt e Angelisa Castronovo per Well See, in collaborazione con la Fondazione Polli Stoppani. Del film, che è distribuito da Luce Cinecittà, è arrivato oggi il trailer, che ci restituisce alcuni momenti del coraggioso viaggio del regista.

Ricordiamo che Paolo Ruffini ha firmato un altro documentario, Up & Down, che raccontava con leggerezza e affetto la Sindrome di Down. PerdutaMente è meno anarchico e allegro ma ugualmente importante, perché parla di uno dei grandi rimossi della nostra contemporaneità.