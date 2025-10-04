TGCom24
News Cinema

Perché Rupert Grint è scomparso da Hollywood? Cos'è successo a Ron Weasley dopo Harry Potter

Chiara Carnà

Gli anni di Rupert Grint a Hollywood sono stati una corsa sulle montagne russe. Una volta conclusa la saga di Harry Potter, l'attore inglese è praticamente scomparso dalle scene: ecco perché.

Perché Rupert Grint è scomparso da Hollywood? Cos'è successo a Ron Weasley dopo Harry Potter

Rupert Grint, che ha interpretato il goffo e leale Ron Weasley, con il monumentale successo della saga cinematografica di Harry Potter, si è ritrovato travolto dalla popolarità. Eppure, dopo la fine del franchise, è praticamente scomparso dal cinema mainstream. Una svolta sospetta e inattesa, per una carriera appena iniziata e molto promettente. Cosa è successo, dunque? Le ragioni sono varie e complesse, e coinvolgono tanto scelte personali quanto le dinamiche di Hollywood.

Rupert Grint aveva solo 12 anni all'inizio della sua avventura, e non è certo il primo ad essersi sentito esausto dopo aver trascorso l'adolescenza sotto ai riflettori. Molti attori bambini, una volta cresciuti, hanno deciso di continuare la propria vita fuori dall'industria: si pensi a Emma Watson, per restare in tema Harry Potter. La talentuosa attrice, tuttavia, ha girato alcuni film di grande successo, prima di abbandonare il mondo del cinema, nel 2019. Diverso è il caso di Grint. Nel 2017, intervistato da Entertainment Weekly, Rupert ha rivelato di essersi trovato di fronte ad un difficile dilemma, dopo Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2.

Abbiamo trascorso anni così intimi e intensi in questa bolla… Volevo vivere un po'. Mi sentivo come se mi fossi perso molto. Stando in quell'ambiente adulto fin da così giovane età, è stato bello semplicemente allontanarsene, non avere alcun tipo di impegno, ed essere un po' libero.


Rupert Grint oltre Harry Potter: i ruoli al cinema e in tv e le critiche

Grazie a Harry Potter, l'attore ha guadagnato abbastanza soldi per tutta la vita, e non c'è da stupirsi che non volesse più saperne di Hollywood, dopo aver trascorso un decennio sotto un'esasperante sorveglianza pubblica, subendo al contempo costante violazione della privacy da parte dei paparazzi.

"Harry Potter era così impegnativo - ha dichiarato nel 2024, in un'intervista con Bustle - [giravamo] tutto l'anno, poi ci dedicavamo alla promozione per il resto del tempo. Era piuttosto soffocante… [Alla fine della saga], volevo una pausa, per riflettere su tutto… È stata un'esperienza extracorporea per un po', ma credo che abbiamo concluso al momento giusto. Se avessimo continuato, sarebbe potuto andare tutto a rotoli". In seguito ha cercato e trovato una certa stabilità nella sua vita professionale: si è dedicato a progetti più piccoli, senza la pressione del grande schermo.

Oltre a Harry Potter, Grint ha recitato in piccoli film come Pantaloncini a tutto gas (2002), In viaggio con Evie (2006) e Wild Target (2010), al fianco di Emily Blunt e Bill Nighy. Non ha avuto molta fortuna nella scelta dei ruoli e le sue performance, per lo più, sono state accolte freddamente dalla critica. Dopo i film tratti dai romanzi di J.K. Rowling, è apparso in film più maturi, come il dramma bellico Cross of Honour (2012), il biografico CBGB (2013), in cui recita anche Alan Rickman, e Moonwalkers (2015). Non ne ricordate nessuno? È comprensibile, perché nessuno di questi titoli ha avuto successo al momento dell'uscita.

L'unico ruolo importante negli ultimi anni è stato in Bussano alla Porta (2023), horror thriller diretto da M. Night Shyamalan. Sul piccolo schermo, ha lavorato in serie come Sick Note (2017-18), Snatch (2017-18) e Cabinet of Curiosities, serie Netflix di Guillermo Del Toro.

Ruper Grint nel mirino della Warner Bros.: il sostegno alla comunità transgender

Come si accennava, c'è probabilmente anche un'altra ragione per cui Rupert è scomparso dalla scena mainstream. Dopo i commenti divisivi di J.K. Rowling sulla questione, Grint si è schierato apertamente a favore dei diritti dei transgender, insieme ai suoi colleghi Daniel Radcliffe, Emma Watson, Evanna Lynch e Eddie Redmayne. Al contrario, la Warner Bros. ha mantenuto un rapporto di lavoro professionale con l'autrice di Harry Potter, che si è esteso anche alla nuova serie HBO, di cui è sceneggiatrice, consulente e produttrice esecutiva. La posizione pubblica presa da Grint lo ha messo inevitabilmente nel mirino di uno degli studi cinematografici più grandi e influenti di Hollywood.

Nel 2011, il fu-Ron Weasley ha provato a reinventarsi nel mondo degli affari, diventando l'unico azionista di un boutique hotel chiamato Rigsby's Guest House a Hertford, in Inghilterra. Neanche in questo caso ha avuto fortuna. L'attività non è riuscita a rimanere a galla a causa di problemi finanziari e bassi profitti. Alla fine del 2015, Grint non ha avuto altra scelta che chiudere i battenti. Ad oggi, si è ritirato nella sua nativa Inghilterra per una vita di pace e tranquillità con l'attrice Georgia Groome, con cui ha una relazione dal 2011 e dalla quale ha avuto due figlie: Wednesday G., nata nel 2020, e Goldie G., nata ad aprile 2025.

