Per Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo è record di incassi in Inghilterra e Irlanda nel primo weekend

A giudicare dall'incasso del primo weekend, Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo ha battuto diversi record al botteghino in Inghilterra e Irlanda, affermandosi come la commedia romantica con il miglior debutto di sempre nel Regno Unito.

Non avevamo dubbi, ma ci fa ugualmente piacere apprendere che Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo ha sbancato i botteghini di Inghilterra e Irlanda all'indomani del primo weekend al cinema, che nel Regno Unito era un weekend lungo. Il quarto e probabilmente ultimo capitolo delle disavventure sentimentali dell'ex trentenne single e paffutella ha infatti guadagnato l'equivalente di 15 milioni e mezzo di dollari, assicurandosi il titolo di film con il migliore esordio al boxoffice dell'anno.

Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo sconquassa i botteghini d'Inghilterra e Iralnda

Con il suo guadagno fenomenale durante il fine settimana, Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo si è aggiudicato anche il primato di commedia romantica con il miglior debutto di sempre (in Inghilterra e Irlanda), superando il risultato di Che pasticcio, Bridget Jones!, che pure aveva avuto immediatamente un successo straordinario.

La Universal Pictures fa invece sapere che Bridget Jones: Un Amore di ragazzo si è portato a casa in Inghilterra e Irlanda, in 3 giorni, 14,9 milioni di dollari. Il film è stato proiettato su ben 2250 schermi e ha superato, sempre in termini di guadagno durante il primo fine settimana, Cinquanta sfumature di nero e Cinquanta sfumature di rosso. La rom com conquista anche l'undicesimo posto nella classifica dei migliori esordi di titoli targati Universal Pictures, piazzandosi dopo Jurassic World: Il Dominio ma prima di Oppenheimer, Minions e Cattivissimo me 3.

Il giorno più fortunato del fine settimana per Bridget Jones: Un amore di Ragazzo è stato il sabato, e un'altra bella notizia per i fan di Renée Zellweger e i romanzi di Helen Fielding è che Bridget Jones 4 ha battuto Captain America: Brave New World, della rivale Walt Disney Pictures.

Interpretato anche da Hugh Grant, Leo Woodall, Chiwetel Ejiofor, Emma Thompson e Jim Broadbent, Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo conquisterà le nostre sale il prossimo 27 febbraio. Qualche fortunato lo ha visto in anteprima nel giorno di San Valentino. A tutti gli altri vogliamo far rivedere il trailer.