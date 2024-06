Per Blue Moon di Richard Linklater un poker d'assi: Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale e Andrew Scott

News Cinema

La Sony ha acquistato i diritti dell'annunciato film di Richard Linklater Blue Moon, dedicato al celebre duo di compositore e paroliere Rodgers e Hart. Nel cast Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale e Andrew Scott.

Di Blue Moon, il nuovo, interessante progetto del poliedrico Richard Linklater, vi abbiamo già parlato (sotto l'articolo, nel caso voleste rinfrescarvi le idee). Adesso torniamo a farlo per annunciare che il film è stato acquistato dalla Sony per tutto il mondo e sono stati annunciati i primi membri del cast, un vero poker d'assi: Ethan Hawke (Linklater ha con lui un lungo legame professionale, ben 9 film insieme, fino alla loro ultima collaborazione, Boyhood), Margaret Qualley, Bobby Cannavale e il sempre più bravo Andrew Scott.

Dopo Hit Man Richard Linklater prepara Blue Moon, sui celebri compositori Rodgers e Hart Leggi anche

Blue Moon: storia della fine di una lunga collaborazione artistica

Proprio Richard Linklater aveva in passato dichiarato che quello di Blue Moon era un progetto creato da lui e Hawke, in collaborazione con lo sceneggiatore Robert Kaplow, di cui erano appassionati: "Robert, Ethan ed io sviluppiamo questa storia da più di 10 anni e siamo elettrizzati e grati che sia arrivato il momento di darle vita". Adesso si sa qualcosa di più anche sulla storia, ambientata principalmente all'interno del celebre ristorante Sardi's il 31 marzo 1943, la sera della prima di Oklahoma!, il musical che l'ex partner di Lorenz Hart, Richard Rodgers, scrisse con Oscar Hammerstein II e che segnò l'inizio della loro collaborazione (Hart sarebbe morto lo stesso anno per problemi legati alle sue dipendenze). Non sappiamo ancora chi interpreterà chi, ma questo film sulla carta ci piace già parecchio.