Dopo Hit Man Richard Linklater prepara Blue Moon, sui celebri compositori Rodgers e Hart

Cambio di passo per Richard Linklater, che dopo Hit Man, in arrivo su Netflix il 7 giugno, prepara il biografico Blue Moon, sulla coppia di compositore e paroliere Richard Rodgers e Lorenz Hart.

Non si può dire che Richard Linklater sia un regista ripetitivo: basta l'elenco dei suoi film per dimostrare i suoi molteplici interessi, dall'esordio con La vita è un sogno, passando per la romantica trilogia iniziata con Prima dell'alba, per arrivare al premiatissimo Boyhood. Nel mezzo, commedie e film di vario genere. Il 7 giugno arriva su Netflix il thriller comedy Hit Man - Killer per caso e Deadline ci rivela che il suo prossimo progetto ci riporterà indietro ad un'era leggendaria per la musica americana, ovvero Blue Moon, sui suoi celebrati autori Richard Rodgers e Lorenz Hart.

Blue Moon: il progetto di Linklater e chi erano Richard Rodgers e Lorenz Hart

Richard Rodgers e Lorenz Hart, rispettivamente compositore e paroliere, sono due dei più celebri autori di musica americani. Hanno collaborato dl 1919 fino ai primi anni Quaranta, componendo oltre 500 canzoni e 28 musical teatrali. Nel 1934 composero la celeberrima Blue Moon, che dà il titolo al film che vorrebbe realizzare Linklater. La storia è incentrata sulla separazione tra i due, con Hart che cerca di salvare la faccia mentre festeggia il grande successo di Rodgers, all'anteprima a Broadway, nel marzo del 1943, del grande successo del musical Oklahoma!, che l'ex partner ha scritto con Roger Hammerstein. Hart sarebbe morto di lì a poco, a novembre, dopo una battaglia con l'alcolismo e con problemi mentali che spesso avevano reso difficile la loro proficua collaborazione. La sceneggiatura di Blue Moon è stata scritta da Robert Kaplow, co-autore di Me and Orson Welles. Non si sa ancora se sarà questo il prossimo film di Linklater, ma è uno dei suoi progetti in fase di sviluppo, dato che ne ha appena iniziato uno sul genere di Boyhood, l'adattamento del musical di Stephen Sondheim Merrily We Roll Along, con Paul Mescal, Ben Platt e Beanie Feldstein, che gira in modo intermittente nel corso di 20 anni. Intanto questo è il trailer di Hit Man, accolto con entusiasmo alla Mostra del cinema di Venezia, dove è stato presentato fuori concorso, e agli altri festival a cui ha partecipato.