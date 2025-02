Per Ariana Grande le giovani star dovrebbero andare per contratto "da uno bravo"

News Cinema

Ariana Grande è convinta che per le star del cinema, della musica e della tv dovrebbe esserci un supporto psicologico obbligatorio da parte di un professionista. La Elphaba Thropp di Wicked ha sperimentato in prima persona la pericolosità del successo all'improvviso.

L'attrice, cantante e ballerina Ariana Grande, che abbiamo ammirato in Wicked, crede sia fondamentale che le giovani star cinematografiche e musicali abbiano accanto, nel loro percorso artistico, uno psicoterapeuta. Dal momento che la loro vita può cambiare in un battibaleno, portando loro fama e fortuna oppure precipitandoli dalle stelle alle stalle, è bene che si confrontino con un professionista che possa aiutarli a mantenere il loro equilibrio interiore. La stessa Ariana ricorre a questa fondamentale risorsa ed è felice di annunciare che sta facendo un ottimo lavoro di analisi su sé stessa. Senza una strizzacervelli, la pluripremiata artista che quest'anno ha ricevuto la candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista non sarebbe mai riuscita a gestire la sua popolarità.

Ariana Grande e la necessità di uno psicoterapeuta per le giovani celebrity

In un episodio del podcast condotto dal cabarettista, scrittore e attore Marc Maron, Ariana Grande ha dunque sottolineato quanto sia importante, per i giovani divi di Hollywood e per le popstar, un sostegno psicologico. Questo non dovrebbe essere facoltativo ma obbligatorio, anzi sarebbe necessario che diventasse una clausola del contratto di lavoro. Ariana parla con cognizione di causa, avendo iniziato a lavorare e a ottenere larghi consensi molto presto:

Avevo 19 anni quando è cominciato quel folle circo, ed era soltanto una tessera del mosaico. È qualcosa che puoi capire solo dopo un duro lavoro e che per me non avrà mai senso. Amo l'arte e non mi importa di nient'altro, quindi è strano che ci sia anche questa parte. Per me è iniziata molto presto con i commenti sul mio corpo, le mie relazioni, la mia squadra di lavoro, mia madre e le altre persone a cui volevo bene. Non c'erano limiti.

Ariana Grande ha aggiunto che la situazione era impossibile da gestire e che è per questo che, ogni volta che ne ha la possibilità, affronta questo argomento. Secondo lei la psicoterapia dovrebbe essere obbligatoria e dovrebbero essere gli Studios o le grandi etichette discografiche a imporla ai giovani talenti:

Quando queste persone ottengono un ruolo capace di cambiare loro la vita, o quando firmano un accordo con una casa discografica, sul contratto dovrebbe esserci scritto che (la psicoterapia) è obbligatoria, perché, in quanto artista, sei un individuo vulnerabile. In questo modo la persona da cui ci si aspetta che produca arte non sarà costretta ad affrontare tutta quella merda.

Ariana preferisce non illudersi sulla possibilità che ogni giovane divo o diva abbiano un sostegno psicologico, anche perché la strada da fare è ancora molta:

Tante persone non hanno il supporto di cui avrebbero bisogno per gestire il fatto di essere diventate tanto famose in giovane età. L'ambiente in cui si muovono dovrebbe diventare un posto molto più sicuro. Quanto a me, sto ancora lavorando sulla mia maniera di rapportarmi a tutto ciò.

