Per Amore di una Donna, una clip in anteprima esclusiva dal film di Guido Chiesa

Vi mostriamo in anteprima esclusiva una clip dal film Per amore di una donna, diretto da Guido Chiesa, storia a cavallo tra gli anni Trenta e gli anni Settanta. Al cinema dal 29 maggio con Fandango distribuzioni.

Sarà in sala dal 29 maggio Per amore di una donna, il nuovo film di Guido Chiesa, storia ambientata tra Israele, Palestina e Stati Uniti, della quale possiamo mostrarvi una clip in anteprima esclusiva: è una scena nodale, dove si racconta l'arrivo della protagonista in un villaggio di coloni, quando la sua presenza attira l'interesse di alcuni personaggi maschili che hanno diversi ruoli all'interno della comunità. Dopo la sequenza, approfondiamo la trama di Per amore di una donna, al cinema distribuito da Fandango.



Per Amore di una Donna: Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film di Guido Chiesa - HD

Per amore di una donna, la trama del film di Guido Chiesa con Ana Ularu