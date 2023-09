Penelope Cruz protagonista di un nuovo film da I giorni dell'abbandono di Elena Ferrante

News Cinema

Penelope Cruz sarà diretta ancora una volta da Isabel Coixet in un nuovo adattamento del romanzo di Elena Ferrante I giorni dell'abbandono. Il film non sarà ambientato a Torino ma negli Stati Uniti.

Penelope Cruz torna a lavorare con Isabel Coixet per un nuovo adattamento di un romanzo, che non è di Philiph Roth come L'animale morente ma della nostra Elena Ferrante. Già portato al cinema da Roberto Faenza con Margherita Buy nei panni della disgraziata protagonista, il libro è caratterizzato da un bellissimo e dolente personaggio femminile. A causa dello sciopero SAG-AFRTA, Penelope non ha accompagnato al Festival di Venezia Ferrari, il film di Michael Mann dedicato a Enzo Ferrari (Adam Driver) nel quale fa la parte di Laura Ferrari, moglie tradita ma devota scomparsa nel 1978. La sua performance è stata molto apprezzata, ed è un peccato non averla avuta in Laguna.

I giorni dell'abbandono: il romanzo

I giorni dell’abbandono è stato pubblicato nel 2002 ed è il secondo romanzo di Elena Ferrante dopo L'amore molesto, anch'esso approdato sul grande schermo grazie a Mario Martone. Triste e a tratti claustrofobico, I giorni dell'abbandono racconta la storia di Olga, che viene improvvisamente lasciata dal marito che si è innamorato di una donna più giovane. Sola in casa e con due figli di cui occuparsi e un cane, Olga si lascia andare al dolore e alla rabbia, senza capire che l’uomo per cui ha sacrificato tutto non l’ha abbandonata per qualcosa che lei ha detto o ha fatto, ma semplicemente perché non la ama più.

I giorni dell'abbandono: il film

Non sappiamo quasi nulla sulla nuova trasposizione, se non che Isabel Coixet ha spostato l'ambientazione dall’Italia (Torino) agli Stati Uniti.

I giorni dell’abbandono, la cui versione tradotta in lingua inglese è uscita nel 2005, sarà prodotto da Lotus Production, casa di produzione di Leone Film Group. Anche Penelope Cruz produce, mentre la sceneggiatura è opera di Laurence Coriat, che collabora spesso con Michael Winterbottom.

Abbiamo detto che Isabel Coixet e la Cruz hanno già lavorato insieme per un film tratto da L'animale morente. Intitolato Lezioni d'amore, raccontava l'amore fra una studentessa universitaria e il suo professore sessantenne, impersonato da Ben Kingsley. Non sappiamo chi andrà a interpretare i personaggi maschili de I giorni dell'abbandono, che nella versione di Faenza erano stati affidati a Luca Zingaretti e Goran Bregovic.

Oltre a L'amore molesto, è stato portato al cinema, sempre di Elena Ferrante, La figlia oscura, diventato un film con Olivia Colman diretto da Maggie Gyllenhaal. Sono stati invece trasformati in serie tv i quattro romanzi de L’amica geniale e La vita bugiarda degli adulti.

Isabel Coixet è nota per le storie di donne che ha sempre voluto e amato raccontare. Fra i suoi film più belli ricordiamo La mia vita senza me e La vita segreta delle parole, entrambi con Sarah Polley, e La casa dei libri, con Emily Mortimer.