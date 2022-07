Penelope Cruz nella prima clip di L'immensità, il film di Emanuele Crialese in concorso a Venezia

News Cinema

Uno dei cinque film italiani in corsa per il Leone d'oro al Festival di Venezia 2022 è questo atteso ritorno alla regia dell'autore di Nuovomondo. Ecco le prime immagini di L'immensità.

Il suo ultimo film era stato Terraferma, presentato in concorso al Festival di Venezia 2011, dove vinse il Premio speciale della giuria. Ora, a undici anni di distanza Emanuele Crialese torna alla regia e torna in concorso a Venezia con il suo nuovo film, che si intitola L'immensità e che vede protagonista Penélope Cruz, affiancata da Luana Giuliani, Vincenzo Amato, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti, Penelope Nieto Conti, Alvia Reale, India Santella, Mariangela Granelli, Valentina Cenni.

Ha dichiarato Emanuele Crialese che:

L’immensità è il film che inseguo da sempre: è sempre stato “il mio prossimo film”, ma ogni volta lasciava il posto a un’altra storia, come se non mi sentissi mai abbastanza pronto, maturo, sicuro.

È un film sulla memoria che aveva bisogno di una distanza maggiore, di una consapevolezza diversa. Come tutti i miei lavori, in fondo è prima di tutto un film sulla famiglia: sull’innocenza dei figli, e sulla loro relazione con una madre che poteva prendere vita solo nell'incontro, artistico e umano, con Penélope Cruz, con la sua sensibilità e la sua straordinaria capacità di interazione con tre giovanissimi non attori che non avevano mai recitato prima. Luana, Patrizio e Maria Chiara sono rimasti bambini sempre e come tali sempre intensamente e immensamente veri.