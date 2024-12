Peaky Blinders, Cillian Murphy e Barry Keoghan sorridono nella prima immagine dal set del film

News Cinema

Cillian Murphy e Barry Keoghan appaiono sorridenti nello scatto di Peaky Blinders condiviso da Netflix che rappresenta la conclusione delle riprese del film.

Cillian Murphy condivide il set e e il sorriso con Barry Keoghan nel primo scatto condiviso ufficialmente da Netflix dietro le quinte di Peaky Blinders. Si intitola The Immortal Man il progetto sequel in salsa cinematografica che riporterà la famiglia Shelby ancora una volta sullo schermo. La storia prosegue, ma ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale con il ritorno di Tommy Shelby, ancora una volta interpretato da Cillian Murphy. Attraverso la nuova immagine ufficiale mostrata da Netflix, è definitiva la conclusione delle riprese del film.

Peaky Blinders, Cillian Murphy e Barry Keoghan sorridono nella prima immagine di Netflix che annuncia la fine delle riprese

Quando Peaky Blinders riapparirà sul grande schermo lo farà in compagnia di numerosi personaggi ed interpreti come Rebecca Ferguson, Tim Roth, Paul Anderson, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peckand e Stephen Graham. Volti vecchi e nuovi daranno un nuovo contributo al sequel di Peaky Blinders, andato in onda per sei stagioni e ambientata negli Anni ’20 per volere del creatore Steven Knight. Quest’ultimo ha più volte manifestato la volontà di proseguire con le avventure della famiglia Shelby e ha finalmente realizzato il suo obiettivo, puntando però ad un sequel cinematografico. Il film non ha ancora annunciato la finestra d’uscita, ma è certo che arriverà su Netflix quindi in streaming.





THAT'S A WRAP. The Peaky Blinders film has completed production.



📸: Robert Viglasky pic.twitter.com/VImZlFWZdQ — Netflix (@netflix) December 19, 2024

Dopo sei stagioni, questo film è stato inteso dal creatore come una sorta di epilogo che permetterà anche a Knight di sviluppare ulteriori sottotrame ed eventuali spin-off, come ha anticipato ad Esquire: “Nella sesta stagione, stiamo introducendo la nuova generazione, e saranno parte di ciò che accade nel film. Penso che si tratti di trovare quegli attori che guardi e pensi, ecco fatto. Ecco il futuro”. Potrebbe quindi esserci un passaggio di testimone nell’universo di Peaky Blinders e l’immagine proposta da Netflix suggerirebbe proprio questo: che Barry Keoghan diventi il prossimo protagonista di un eventuale spin-off? L’attore di Saltburn è tra i più gettonati del momento, per cui non stupirebbe una mossa del genere da parte di Steven Knight.