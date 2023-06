Paw Patrol: il Super Film: il trailer ufficiale italiano del film d'animazione

News Cinema

Arriverà a settembre nei nostri cinema con Eagle Pictures il nuovo film che riporta sul grande schermo i protagonisti a quattro zampe dell'amatissimo cartone animato canadese. Ecco il trailer di Paw Patrol: il Super Film.

Arrivati sul piccolo schermo nel 2013, i protagonisti a quattro zampe del cartone animato canadese PAW Patrol hanno rapidamente conquistato il cuore e gli occhi di milioni di giovani spettatori in tutto il mondo. Inevitabile, quindi, che quel successo televisivo si cimentasse con lo schermo grande, quello del cinema:nel 2019 è stata la volta di Paw Patrol Mighty Pups - Il film dei Super Cuccioli, mentre nel 2021 è uscito, anche in Italia, PAW Patrol - Il film.

Ora è la volta di un nuovo lungometraggio, che vedremo a settembre con Eagle Pictures e che si intitola Paw Patrol: il Super Film.

Qui di seguito trovate trailer italiano e trama ufficiali del film, che è stato diretto da Cal Brunker come il precedente.



Paw Patrol: Il Super Film: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Dopo lo schianto di un misterioso meteorite su Adventure City, i cuccioli della PAW Patrol acquisiscono incredibili superpoteri e si trasformano in Super cuccioli! Per Skye, il membro più piccolo della squadra, i suoi nuovi poteri sono un sogno che diventa realtà. Ma le cose si mettono male quando l'arcinemico sindaco Humdinger esce di prigione e si allea con Victoria Vance, una scienziata pazza ossessionata dal meteorite, per rubare i superpoteri dei cuccioli e trasformarsi in supercattivi. Con il destino di Adventure City in bilico, i super cuccioli devono fermare i supercattivi prima che sia troppo tardi e Skye dovrà imparare che anche il più piccolo dei cuccioli può fare la differenza.