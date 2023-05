Paura di volare? Allora evitate questi film in streaming...

News Cinema

In omaggio al giorno in cui i fratelli Wright ottennero brevetto dell'aeroplano (22 maggio 1906), eccovi cinque film in streaming ambientati dentro un velivolo.

Il 22 maggio 1906 i fratelli Orville e Wilbur Wright ottennero la patente ufficiale per il brevetto della loro “macchina volante”, ovvero l’aeroplano. Per rendere omaggio a questa data storica per l’evoluzione tecnologica e sociale dell’essere umano abbiamo selezionato cinque film in streaming interamente (o quasi) ambientati su un aereo. Buona lettura e buon divertimento ad alta quota!

Cinque film in streaming ambientati su un aereo

Airport

L’aereo più pazzo del mondo

Con Air

United 93

Non-Stop

Airport (1970)

Il colossal che apre la grande stagione del cinema catastrofico degli anni ‘70. Un film ancora oggi tesissimo, organizzato da un montaggio preciso e serrato quando serve. Airport contiene poi un cast incredibile, di all-star classiche come Burt Lancaster e Dean Martin accanto a nuove leve quali una magnifica Jacqueline Bisset. Una valanga di nomination all’Oscar tra cui quella per il miglior film dell’anno, statuetta a Helen Hayes come miglior non protagonista. Film dal successo epocale. Ha lanciato una moda. Disponibile su NOW.

L’aereo più pazzo del mondo (1980)

Il trio di registi Zucker-Abrahams-Zucker cambia le regole della parodia cinematografica con un successo di critica e pubblico clamoroso. Una serie di gag che alternano comicità bassa e nonsense fanno di L’aereo più pazzo del mondo un momento di cinema ilare senza precedenti. Un altro cast di stelle - tra cui Kareem Abdul-Jabbar per un film spassoso, intelligente, goliardico. Da rivedere ogni volta con estremo piacere. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

Con Air (1997)

Il thriller d’azione diretto da Simon West è seriamente uno dei prodotti mainstream meglio organizzati di quel decennio di cinema hollywoodiano: solido dell'intelaiatura narrativa, messo in scena con ritmo spericolato ed estetica robusta, interpretato da un Nicolas Cage ispirato e da un cast di supporto prezioso composto tra gli altri da John Malkovich, Steve Buscemi e John Cusack. Non si può chiedere di più a un’operazione del genere: Con Air è spettacolo, divertimento e buoni sentimenti. Film di culto ma anche di spessore. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

United 93 (2006)

Il film che conferma definitivamente il talento di Paul Greengrass nell’abbinare indagine storica e confezione capace di far saltare sulla poltrona. United 93 è un colpo cinematografico al cuore organizzato in maniera perentoria. Film asfissiante, preciso, mai retorico e soprattutto emozionante da vedere. Nomination all’Oscar per la miglior regia strameritata. Davvero una delle opere più difficili da vedere quando si tratta dell’11 Settembre 2001. Eppure imprescindibile. Disponibile su Google Play.

Non-Stop (2014)

Non-Stop: Il trailer del film con Liam Neeson e Julianne Moore

Chiudiamo con un altro thriller di intelligenza superiore che adopera l’unità per arrivare a un connubio estetico/narrativo capace di rimandare al grande Alfred Hitchcock. Liam Neeson, Julianne Moore e un grande cast di supporto fanno di Non-Stop un action-thriller spassoso, serrato e convincente sotto quasi tutti gli aspetti, fino al finale rocambolesco. Forse il miglior film americano dello spagnolo Jaume Collet-Serra, “artigiano” di gran lusso a Hollywood. Da gustare tutto d’un fiato. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.