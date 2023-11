Paul Greengrass, dai Bourne al disastro aereo raccontato da un'assistente di volo

News Cinema

Sarà il Paul Greengrass dei Bourne a dirigere un film su un disastro aereo, raccontato con realismo dalla vera assistente di volo T.J. Newman nel romanzo "Drowning: The Rescue Of Flight 1421".

Il bestseller americano "Drowning: The Rescue Of Flight 1421" diventerà un film per la regia di Paul Greengrass, celebre per i suoi Bourne ma anche autore di Green Zone e Captain Phillips: la storia ad alta dose di adrenalina è concepita da T.J. Newman, che ha scritto il libro proprio basandosi sulla sua esperienza da assistente di volo...

Paul Greengrass al recupero del volo Flight 1421, dal romanzo bestseller

Oltre ad aver diretto tre apprezzati lungometraggi della saga di Bourne, il regista Paul Greengrass da decenni applica la sua sensibilità nervosa e quasi documentaristica al cinema d'azione: ricordiamo anche Green Zone, Captain Phillips e United 93. Forse proprio pensando a quest'ultimo, che era un resoconto dello schianto di uno degli aerei dell'11 settembre, Greengrass ha accettato di dirigere per la Warner Bros. la versione cinematografica di Drowning: The Rescue Of Flight 1421. Il romanzo è scritto da T. J. Newman, che è stata sul serio un'assistente di volo e aveva già debuttato con Falling, un altro bestseller come Drowning, di analogo tema su disastri aerei.

In questo caso si suppone che un aereo precipiti nell'Oceano Pacifico sei minuti dopo il decollo, e che durante l'evacuazione un'esplosione ne avvii l'allagamento. Uno dei pezzi del velivolo, fortunatamente pressurizzato, finisce sott'acqua, a circa 60 metri dalla superficie. Chi vi è dentro cerca di sopravvivere in attesa della squadra di soccorso, dove lavora l'ex-moglie di uno dei superstiti, un ingegnere in pericolo insieme alla loro figlia undicenne. Letta così, la trama del romanzo sembra già pensata per un adattamento hollywoodiano doc, tra azione, suspense e famiglia. Greengrass si occuperà anche della sceneggiatura, lasciando serenamente che la saga di Bourne prosegua alla Universal in futuro, pare, per la regia di Edward Berger.