Paternal Leave, in viaggio cercando papà: video intervista con Luca Marinelli e la regista Alissa Jung

Un padre e una figlia, che si incontrano per la prima volta quando lei è un'adolescente e lo cerca lontano, dalla Germania al ravennate. Paternal Leave è nelle sale per Vision Distribution, dopo la presentazione alla Berlinale e al Bellaria Film Festival. Opera prima di Alissa Jung, vede come protagonisti Luca Marinelli e l'esordiente, e molto convincente, Juli Grabenhenrich.

Abbiamo parlato di Paternal Leave con la regista e i protagonisti in questa video intervista.