Park Chan-Wook: ecco Life Is But a Dream, un fantastico corto "multigenere" girato con l'iPhone 13

News Cinema

Il regista coreano Park Chan-Wook è stato un pioniere della tecnologia e già nel 2011 aveva girato un cortometraggio con l'iPhone. Ora arriva Life Is But a Dream, girato interamente con l'iPhone 13 Pro e il risultato è sorprendente.

Park Chan-wook, oltre ad essere un grande regista, è anche un pioniere delle nuove tecnologie: nel 2011 aveva realizzato un cortometraggio horror fantasy con l'iPhone, all'epoca 4, intitolato Paranmanjang (Ups and Downs). Oggi ne ha fatto un altro, ma con l'iPhone 13 Pro. Si intitola Life is but a Dream e ve ne raccontiamo qualcosa, prima di proporvelo.

Life is But a Dream: il film di Park Chan-Wook girato con l'iPhone

Nel film un becchino che ha bisogno di legna per costruire una bara per il salvatore del suo villaggio, la cerca scavando in una tomba abbandonata. Ma, facendolo, incidentalmente risveglia lo spettro di un antico guerriero, che tenta di riprendersi la bara.

. Il cast è composto da. Non è solo un horror ma un film che racchiude molti generi, tra cui quello musicale, di arti marziali e romantico.

Per questo cortometraggio il regista si è avvalso dell'aiuto del direttore della fotografia Kim Woo-hyung, con cui ha lavorato nella serie tv La tamburina. "Non è facile - ha dichiarato Park Chan-wook - poter sperimentare coi generi in un lungometraggio, perché costa un sacco di soldi e c'è molta pressione. Quando faccio dei cortometraggi, ho libertà creativa".

Life is But a Dream è stato realizzato con la modalità cinematografica dell'iPhone 13 Pro, in macrovideo, modalità notturna, stabilizzazione ottica dell'immagine e formato panoramico: "Siamo stati in grado di creare inquadrature cinematografiche e di atmosfera proprio come nei film che utilizzano le attrezzature video tradizionali" , ha detto il direttore della fotografia. Park Chan-Wook ha un lungometraggio in arrivo, Decision to Leave, e la serie tv HBO The Sympathizer, con Robert Downey Jr. Ma intanto godiamoci questo corto.