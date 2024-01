Pare Parecchio Parigi è primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

L'esordio di Pare Parecchio Parigi di e con Leonardo Pieraccioni è in vetta al botteghino italiano del fine settimana. Stabile al secondo posto Perfect Days di Wim Wenders. Terzo è The Holdovers.

È partito al bene al boxoffice italiano del weekend Pare Parecchio Parigi di e con Leonardo Pieraccioni, interprete di un figlio che con le due sorelle (Chiara Francini e Giulia Bevilacqua) simula un viaggio nella capitale francese per il babbo ammalato (Nino Frassica). Basata su una storia vera, la commedia registra all'esordio 1.335.200 euro, da fonti Cinetel. Gli ultimi film del comico toscano, Se son rose e Il sesso degli angeli, hanno incassato rispettivamente 4.260.000 e 1.510.000 euro: dalla partenza di Pare Parecchio Parigi le prospettive degli incassi sono di sicuro all'altezza del primo.

Stabile in seconda posizione la vita serena e contemplativa di un uomo in Giappone, raccontata da Wim Wenders in Perfect Days, interpretato da Kôji Yakusho e con una colonna sonora molto ricca, come al solito quando si parla di opere dell'autore: registra altri 963.700 euro, per un totale italiano di 2.981.300. Girato in poco più di due settimane, nel mondo ha registrato 11.354.560 dollari (fonte Boxofficemojo).

Debutto al terzo posto, con 580.400 euro, per uno dei film favoriti agli Oscar: si tratta della commedia The Holdovers - Lezioni di vita, dove un professore misantropo (Paul Giamatti), un alunno ribelle (Dominic Sessa) e una capocuoca in lutto (Da'Vine Joy Randolph) condividono delle poco sentite feste natalizie nell'America del 1970. L'incasso modiale ammonta a 26.268.000, e all'attivo ha già il Golden Globe per Giamatti.