Paolo Sorrentino dice addio a Netflix

A Cannes in occasione dei festeggiamenti per il 75° anniversario del Festival, Paolo Sorrentino ha annunciato che non proseguirà il sodalizio con Netflix, a cui ha affidato È stata la mano di Dio.

Paolo Sorrentino ha annunciato che non intende più collaborare con Netflix perché i suoi film devono essere riservati unicamente al grande schermo. Il regista de La grande bellezza lo ha detto, in quel del Festival di Cannes, durante un incontro organizzato per discutere il futuro del cinema nel giorno dei festeggiamenti del 75° anno della manifestazione cinematografica francese. Al dibattito, e alle celebrazioni, hanno partecipato alcuni dei più grandi registi del momento: da Guillermo del Toro a Christian Mungiu a Constantin Costa-Gavras, e se del Toro ha dichiarato di non aver avuto problemi ad adeguarsi ai cambiamenti correnti dell’industria dell’audiovisivo, per il nostro Paolo nazionale è "o sala o morte". Ricordiamo che il suo ultimo film, È stata la mano di Dio, ha debuttato al cinema per poi arrivare su Netflix.

Solo la sala: le dichiarazioni di Paolo Sorrentino

Cosa ha detto esattamente Paolo Sorrentino durante l’incontro sulle sorti della settima arte? Ecco alcune sue dichiarazioni:

Ho fatto esperienza di diversi supporti, ho fatto film per il cinema e per la televisione, ma alla fine la cosa che preferisco è fare film come quelli che facevo all'inizio. E’ solo su un grande schermo che ritroviamo tutto il potere di una storia.

La televisione non è il posto giusto dove fare grandi e belle cose. Le persone si stancheranno di vedere i film a casa loro e ritorneranno al cinema.

Speriamo che l’ultima frase di Paolo Sorrentino si trasformi in realtà. Il regista ha partecipato diverse volte al Festival di Cannes, cominciando con Le conseguenze dell'amore. E’ stata poi la volta de L'amico di famiglia, Il Divo, This Must be the Place, La grande bellezza, Youth.