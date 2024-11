Pamela Anderson è tornata (come non te l'aspetti): ecco il teaser di The Last Showgirl

News Cinema

Icona sexy degli anni Novanta, l'ex playmate e attrice americana è la protagonista del nuovo film di Gia Coppola, che vedremo prossimamente distribuito da Medusa. Ecco il teaser trailer e la trama di The Last Showgirl.

Poche persone sono state in grado di incarnare certi aspetti degli anni Novanta come Pamela Anderson: playmate di Playboy (13 volte - un record - sulla copertina della rivista), protagonista della serie televisiva Baywatch, ma anche sulla neonata internet di quei video privati e diffusi illegalmente in cui faceva sesso con l'allora marito Tommy Lee (storia che è stata raccontata nell'ottima e recente miniserie Pam & Tommy).

Al cinema la sua carriera, nonostante il goffo tentativo di farne una star con il famigerato Barbwire, la sua carriera non ha mai decollato, ma chissà che ora, ora che Pamela ha 57 anni, non sia arrivato il momento giusto.

È proprio lei, infatti, la protagonista di un film che si intitola The Last Showgirl, diretto da Gia Coppola (nipote di Francis), che la vede nei panni di una ballerina che dopo trent'anni di gloriosa carriera a Las Vegas decido di ritirarsi e cercare di riallacciare i rapporti con una figlia è per lei quasi un'estranea.

Descritta da Gia Coppola come la Marilyn Monroe dei nostri tempi, Pamela Anderson torna quindi al cinema in un ruolo che ha quindi sicuramente connessioni con la sua storia, ma che è anche molto diverso da quella che è la sua immagine più supericiale e stereotipata.

A confermarlo sono anche le prime immagini di The Last Showgirl, quelle del teaser trailer che vedete qui di seguito.

Nel cast del film, presentato con grande successo in prima mondiale al Toronto International Film Festival, ci sono anche Jamie Lee Curtis e Dave Bautista.